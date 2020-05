Miből főzhet jövőre az egészségügy?

A költségvetés továbbá forrást biztosít az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának megújítására és mentéstechnikai eszközeinek modernizálására, az egészségügyi szűrővizsgálatok folytatására. A Nemzeti Immunizációs Program működtetése érdekében az oltóanyagok beszerzésének fedezetét is tartalmazza a jövő évi költségvetés, erre utalhat a Nemzeti Népegészségügyi Központ fejlesztésekre betervezett jelentősen megnövelt összege.

Az Egészséges Budapest Program fejlesztései 2021-ben is folytatódnak, ezért folytatódnak a fővárosi és Pest megyei egészségügyi ellátások fejlesztései, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a szolgáltatások könnyebb elérése, valamint a sürgősségi esetek ellátásnak javítása.

Jól látható, hogy az egészségbiztosítási ellátások kiadásai közül az idei évre eredetileg tervezett összeghez képest a költségvetés több forrást tartalmaz a gyógyító-megelőző ellátásokra. A költségvetés kidolgozói szerint e többlet fedezetet nyújt az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábbiakban megkezdett bérfejlesztési programjára. A pluszforrások például nagyértékű, tételes elszámolású gyógyszerek és eszközökre beszerzésére fog elmenni, többletkapacitások befogadására kerülhet sor, illetve a meddőségkezelési ellátást végző állami fenntartású intézmények finanszírozása is növekszik.

