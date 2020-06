Milliárdos lett Orbán Viktor puritán irodájának felújítója - Családi körben renoválják a budai Várat

A koronavírus-járvány miatt még hiányoznak a turisták a budai Várból, de a folyamatos építkezéseknek is köszönhetően milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita-kolostort is felújító mérnökiroda tulajdonosa. Sorra kapják az újabb megbízásokat a Várkapitányság Zrt.-től, más cégnek kevés az esélye.

Bár az Orbán Viktor miniszterelnök munkahelyéül szolgáló Karmelita-kolostor már 2018 végére elkészült és a Miniszterelnökség 2019 január 1-től már itt található, ez nem jelenti azt, hogy a budai Várban már leálltak volna a százmilliárdokat felemésztő építkezések. Ennek pedig megvannak a szerencsés nyertesei, mint például a Karmelita-kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft., amely egymás után nyeri el a budai Vár renoválásával kapcsolatos új közbeszerzéseket is, de a hasonló gazdasági érdekkörbe tartozó Innova Construm Kft. is eredményesen szerepel a közbeszerzéseket bonyolító, kormányzati felügyelet alatt működő Várkapitányság Zrt. tenderein.

Mindennek köszönhetően ismét remek évet zárt 2019-ben a Holman Sándor többségi tulajdonában lévő Confector: a 4,2 milliárd forintos árbevétel 364 millió forintos profitot eredményezett. Az eredménytartalékból pedig 1,5 milliárd forint osztalékot vettek ki, amiből 1,3 milliárd forint Holman Sándort illette. Nem ez az első eset, hogy milliárdokat vesznek ki az 1990-ben alakult, egyházi épületek renoválásában jártas Confector Kft.-ből: ugyan 2019-ben csak 300 millió forint osztalékot szavaztak meg maguknak a tulajdonosok, 2018-ban viszont 1,6 milliárd forint kifizetéséről döntöttek.

Sikereinket tehát annak köszönhetjük, hogy tevékenységünket biztos alapértékekre építettük: a megbízhatóságra, a lelkiismeretességre, a körültekintésre, a szaktudásra. Ennek köszönhetjük, hogy a Confectort gyakran találják meg megbízók, amikor valamilyen különleges, igényes, a szokványostól eltérő feladatot kell megoldani, például műemlékek felújításakor - szól a cég bemutatkozása.

Ez a megbízó pedig mostanában elég gyakran az Orbán-kormány. Csak becsülni lehet, hogy a 12 ezer négyzetméteres Karmelita-kolostor átépítése pontosan mennyibe került az adófizetőknek, de a munkálatokra 13,3 milliárd forint értékű szerződést kötöttek a Confector Kft.-vel.

A cégben azóta is megbízik a kormány, a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával működő Várkapitányság Zrt. csak idén már három közbeszerzésen őket hozta ki győztesnek, pedig más cégek is próbálkoznak, de hiába. Például a Budavári Palota déli nyaktagját nettó 4,6 milliárd forintért építhetik meg, de a Szent György térre is ők készítettek 14 darab növényládát 15 millió forintért.

Első a család

A Holman-család többi tagjának is bőven akad megrendelése a Várkapitányság Zrt.-től. A Confector Kft.-ben kisebbségi tulajdonos Holman László, akinek az Innova Construm Kft.-ben is van részesedése, de a 2016-ban alapított cégben Holman Péter a többségi tulajdonos. Tavalyi beszámolójuk még nem elérhető, de 2019-ben ez a cég is sikeresen szerepelt a Várkapitányság közbeszerzésein: a Mátyás-kút és a Halászfiú szökőkút felújítását nyerték el 278 millió forint értékben. Mindkettő a Palotanegyed turistalátványosságai közé tartozik. A tenderen ugyanazokat a cégeket előzték meg, amelyeket a Confector is rendre maga mögé szokott utasítani. Az Innova is kötött kisebb szerződéseket: 14,5 millió forintért vizsgálják a fák állapotát a vagyonkezelt területeken.

A budai Vár felújításának másik nagy nyertese a West Hungária Bau Kft. (WHB), amelynek 2019-es céges beszámolója még nem elérhető, de mivel a fél országot ez a cég építi, így vélhetően sikerült némi nyereséget kigazdálkodni. A WHB Paár Attila milliárdos üzletember tulajdona, a kormánnyal remek kapcsolatot ápoló cég leginkább a győri közbeszerzéseken sikeres, de például ők húzzák fel az új Bozsik-stadiont és a budai Várban is leginkább az ő logójukkal lehet találkozni az építkezéseknél. Így például ők renoválják a Pénzügyminisztérium leendő épületét a Szentháromság tér 6. szám alatt. Már 2018 novemberében is kordonok vették körül az épületet, de a kormány szerint a kivitelezési munka ütemterv szerint halad.

A homlokzatok rekonstrukciójának elengedhetetlen munkafázisa a régi vakolatok leverése, mely jelenleg az Országház utcai fronton jól halad - közölte május 13-án a PM-TÉR6 Kft., amely a Pénzügyminisztérium cége.

A végleges költségek még itt is változhatnak, mindenesetre a Pénzügyminisztérium még június 10-én közölte, hogy az épület rehabilitációjára megkötött, az I. ütemre vonatkozó keret-megállapodásán belül az egyik megrendelés a korábban tervezett 2,8 milliárd forintos összegről 4,1 milliárd forintra módosult. A tárca szerint azonban az 1,3 milliárd forintos módosítás az eredetileg tervezett keretösszegen belül történt, így igazából a projekt egészét tekintve ez nem is jelent többletköltséget.