Minden ország máshogy tesztel, de a magyarokat még simán beengedik

A vizsgálatot családtagnak is lehet kérni, de neki is csak abban az esetben, ha tünetei vannak.

Azok, akik megsértik a karantént, Angliában, Walesben és Észak-Írországban 1000, Skóciában pedig 480 font büntetésre számíthatnak, a többszörös vétkezők pedig 5000 font bírságot is kaphatnak.

Az érkezőknek – a brit állampolgároknak is – belépéskor meg kell adniuk nagy-britanniai címüket (vagy tartózkodási helyüket), valamint elérhetőségüket.

Sőt, egyelőre még azok is ingyenesen vizsgáltathatják meg magukat, akik olyan államból érkeznek, amely nem szerepel a kockázatos országok listáján. Nekik azonban szeptember 15-től már fizetni kell a vizsgálatért.

A németországi tesztek ingyenesek, külföldiek számára is.

A német hatóságok a külföldön készült tesztet is elfogadják – feltéve, hogy az 48 órán belül készült, az eredmény pedig német vagy angol nyelven van feltüntetve –, de az érkezők Németországban, például számos repülőtéren is megvizsgáltathatják magukat, áll a helyi Egészségügyi Minisztérium tájékoztatójában.

A németek június 15. óta elvileg ismét szabadon utazhatnak más uniós országokba. Német részről határellenőrzés nincs, ugyanakkor a fogadó országok korlátozhatják vagy akár meg is tilthatják a beutazást.

A magyar kormány közvetetten saját polgárait is otthonmaradásra ösztönzi – azoknak a magyaroknak, akik nem akarnak két hét karanténba menni külföldi útjuk után, saját zsebből finanszírozott tesztekkel kell bizonyítaniuk, hogy nem fertőzöttek.

Ahány ház, annyi szokás – így van ez az egyes országok koronavírus-tesztelését tekintve is. Németországban ingyenesen ellenőriztetheti magát, aki "rázós" helyről jött, Ausztriában viszont fizetnie kell. Nagy-Britanniában nincs tesztelés, csak karantén – csupán azok kérhetnek vizsgálatot, akiknek tüneteik vannak. A magyarok alapesetben mindhárom országba szabadon beutazhatnak.

