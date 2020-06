"Mr. Oroszország" most Orbán Viktor német kapcsolatait egyengeti

A német ipari kapcsolatok elmélyítésén dolgozik tovább az Orbán-kormánynak Klaus Mangold befolyásos német üzletember, aki ezért több száz millió forintos díjazásban részesül – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében.

Mangold új megbízása a Direkt36 birtokába került tanácsadói szerződésekből derül ki, amelyeket a magyar kormány a német üzletember Mangold Consulting nevű cégével kötött az elmúlt másfél évben. Mangoldot ezekre a munkákra verseny nélkül választották ki, a vele kötött hét szerződés – amelyeket a kormány egy közadatkérés eredményeként adott ki - összértéke pedig 380 millió forint.

Orbán Viktor az Audi győri gyárában (Fotó: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd) Orbán Viktor az Audi győri gyárában (Fotó: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd)

A kitűnő orosz kapcsolatai miatt a német sajtóban néha csak Mr. Oroszországként emlegetett Mangold évtizedek óta Európa legmagasabb üzleti köreiben mozog. A magyar kormánynak 2013 óta ad tanácsokat, eleinte jellemzően orosz ügyekben segítette a kormányt. Mint arról korábban a Direkt36 beszámolt, a paksi bővítés uniós elfogadtatásában is segítette a magyar kormányt.A német kapcsolatokra vonatkozó első tanácsadói szerződést öt hónappal azután kötötték Mangolddal, hogy Orbán 2018 júliusában Berlinben találkozott Angela Merkel német kancellárral. Orbán ekkor jelentette be, hogy az innováció és a technológia terén mélyítik a két ország együttműködését. Ezt követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Mangold Consultinggal alá is írt egy ezzel a területtel foglalkozó szerződést.A német ipar volt a fókusza egy másik, 2019 márciusában megkötött szerződésnek is. Ennek előzménye az volt, hogy az Európai Tanács tavaly tavasszal hosszas előkészítés után szigorúbb szén-dioxid kibocsátási előírásokat fogadott el a személyautókra és a kisteherautókra vonatkozóan. Az ITM arra kérte fel Mangold cégét, hogy válaszolja meg, a szigorítások milyen hatással lesznek a német és a magyar gazdaság növekedésére, „különös tekintettel a német autóipari vállalatok (Audi, Mercedes, BMW) magyarországi jelenlétére".Úgy tűnik, a kormány az autóipari cégek idecsábításában is számítanak Mangold cégének tanácsaira. Az ITM idén február 7-én egy olyan szerződést kötött velük, amely a tanácsadó cég feladatai között felsorolja az autóipari vezetőkkel való kapcsolattartást annak érdekében, hogy Magyarország minél inkább befektetőbarát helynek tűnjön, és minél több vállalat számára legyen vonzó.

A magyarországi beruházások ösztönzéséről szól egy másik, szintén idén február 7-én megkötött szerződés is. Eszerint Mangold cége külföldi technológiai befektetők keresésében segít, főként egészségüggyel, hulladékgazdálkodással és infrastrukturális fejlesztéssel összefüggő projektekben.Az ITM Mangold kapcsolatrendszerére számít abban is, hogy a Magyarország jövőre hangsúlyosabban tudjon megjelenni a világ egyik legnagyobb, Németoroszágban rendezett ipari vásárán, a Hannover Kiállításon. A Mangold Consultingot azért is fizetik, hogy segítsen a magyar kormány által megjelölt különböző német kutatóintézetekkel szorosabb kapcsolatot kialakítani.A Direkt36 megkereste kérdésekkel az Innovációs és Technológiai Minisztériumot és Klaus Mangoldot is, de egyik helyről sem kaptak választ.

(Direkt36)