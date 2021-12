Munkaerőhiány: az óvodák is bajban vannak

Nagyon sok óvodából hiányzik egy vagy több óvodapedagógus, helyettük pedagógiai asszisztensek, nyugdíjas óvónők vagy éppen dajkák segítenek a gyerekek ellátásban. Leggyakrabban persze a többi óvodapedagógus kénytelen túlórázni, a plusz munkáért gyakran azonban semmit nem kapnak. Sem pénzt, sem szabadnapokat – írja az eduline.hu.

Majdnem háromszáz óvodapedagógusi álláshirdetés van a közszféra állásportálján, a közigállás.gov.hu-n. Bár a tanév már három hónapja tart, van olyan óvoda, ahová nem is egy, hanem több óvónőt keresnek. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület friss kutatása is komoly problémákra utal. Kérdőívüket 2322-en töltötték ki, az eredményekből pedig egyértelműen kiderül, hogy jelentős a munkaerőhiány az óvodákban. A felmérésben részt vevő óvodák kétharmadában van betöltetlen óvodapedagógusi álláshely, sok helyen nem is egy, hanem két, három vagy még több – az egyesített óvodákba akár tíz-tizenegy új munkatársat is fel lehetne venni.

Alacsony fizetés és rengeteg munka

Az óvodai dolgozók egyértelműen az alacsony fizetéssel, a munkaterhek növekedésével, a komoly adminisztrációs teherrel és a túlórákkal magyarázzák a pedagógushiányt.

Az óvodák egyébként más-más „megoldásokkal” próbálják ellensúlyozni az óvodapedagógus-hiányt. A visszajelzésekből úgy tűnik, a legtöbbször a pedagógiai asszisztensek ugranak be a hiányzó pedagógusok helyére. A kutatási összefoglaló szerint azonban ennél lényegesen jobb megoldás lenne a nyugdíjas óvodapedagógusok visszahívásával megoldani a súlyos, és nem átmeneti pedagógushiányt.

Mennyit kapnak a túlórákért a dolgozók?

A megkérdezett óvodai dolgozók többsége semmit nem kap azért, ha túlórázik. Több mint 1100 ilyen válasz érkezett, 733-an azt válaszolták, hogy lecsúsztathatják a ledolgozott pluszidőt, és csak 140-en írták azt, hogy túlórapénzt kapnak.

(Eduline.hu)