Nagy a baj, 15 ezer kisvállalkozás bénultan várja az új évet

A legfrissebb, december 31-i adatok szerint még 15 728 olyan vállalkozás működik Magyarországon, amelyiknek idén új adózási formát kellett volna választania. Ezek a kisvállalkozások azért kényszerültek - volna - erre a döntésre, mert az eddigi adójuk, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnik az év végével.

Lapunk többször (például itt) foglalkozott a témával. Az eva kivezetéséről a nyári adócsomagban rendelkezett a parlament. Az érintett vállalkozásoknak vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) vagy a kisvállalati adó (kiva) maradt, mint választási lehetőség, illetve az egyéni vállalkozások bemehetnek az szja alá, a cégek pedig a társasági adó alá. S végül dönthetnek a megszűnés mellett is. Mindezek megfontolására az idei év állt rendelkezésükre.

A leginkább kézenfekvő választás a kata lenne. A kiva a magas bérköltséggel működő cégeknek jó (ugyanakkor az adótétel 13 százalékról 12 százalékra csökken holnaptól), a klasszikus adózási formák pedig az esetek jó részében magasabb közterhet jelentenek, mint a kata - igaz, csak akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, ha bevétele van a társaságnak, míg a katát minden hónapban fizetni kell, ha van bevétel, ha nincs.

Az evás vállalkozásoknak tehát bő fél évük volt a választásra, de nem siettek a döntéssel. Az ősz elején még 18 ezren voltak, a Pénzügyminisztérium akkor indított kampányt a választás megkönnyítésére. Ez azonban nem lett átütő erejű, s ezt lényegében a mai közleményében elismeri a Pénzügyminisztérium is. A tájékoztató arra buzdítja a vállalkozásokat, hogy fontolják meg, milyen adót választanak 2020-ra, mert olcsóbban is kijöhetnek a következő évben. A közleményben az evásokra is kitérnek, nekik ezt üzeni a szaktárca:

"A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal már szeptember végén mind a 17 ezer érintettet tájékoztatta a legfontosabb tudnivalókról. Mindezek ellenére, ha valaki az utolsó napokra hagyta a döntést, akkor segít a pénzügyi tárca tájékoztatója és az eva-kalkulátora."

A minisztériumban is érzékelik tehát, hogy vannak vállalkozások, amelyek nem tudtak dönteni, holott már csak órák vannak vissza az évből. Arra nem tér ki a tájékoztatás, hogy ennek mi lehet az oka, de nem járunk messze a valóságtól, ha arra tippelünk, hogy a kata feltételeit érintő módosítási elképzelések sokakat elbizonytalaníthattak. A tervek szerint jelentősen szigorítják a kata szabályozását, ráadásul tiltanák a többes katás jogviszonyt. Akinek tehát már van kisadózó egyéni vállalkozása, és most például az érdekeltségi körébe tartozó, jelenleg még evás betéti társaságának sorsáról kellene döntést hoznia, biztos meggondolásra kényszeríti Varga Mihály üzenete arról, hogy egyszerre két katás vállalkozása nem lehet a jövőben.

Az adóhatóság kimutatása szerint tehát 15-16 ezer vállalkozás még mindig sodródik az árral. Nem kizárt, hogy van némi eltérés a nyilvántartásban, és olyan vállalkozások is szerepelnek abban, amelyek már elindították a változtatási kérelmüket, de a tízezres nagyságrend azt sejteti, hogy sokan kivártak. Ha nem döntenek ma éjfélig, akkor holnaptól automatikusan besorolják őket vagy az szja, vagy a társasági adó alá.