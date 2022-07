Nagy a baj, megint a lakosságtól kérnek pénzt a kis építőipari cégek

Az építőiparban jelentkező finanszírozási nehézségeket felerősítik a hosszú alvállalkozói láncok késedelmes kifizetései, főleg a mikro- és a kkv-szektornak. Ráadásul ezeknek a vállalkozásoknak csak töredéke hitelképes, ezért kiemelten fontos számukra az előlegek bekérése a megrendelőktől - közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kedden az MTI-vel.

Panzióépítés Esztergomban. A közepes cégek még úgy ahogy kapnak hitelt, de a kicsik alig. Fotó: mfor.hu/Mester Nándor Panzióépítés Esztergomban. A közepes cégek még úgy ahogy kapnak hitelt, de a kicsik alig. Fotó: mfor.hu/Mester Nándor

Hozzátették: a dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások a korábbi évekhez mérten magasabb hitelösszegek mellett tudják csak biztosítani a folyamatos működést és a projektek előfinanszírozását.

A kereskedelmi bankok elsődlegesen a közepes és nagy építési vállalkozások finanszírozását ítélik kisebb kockázatúnak, a mikro- és kisvállalkozások a Széchenyi hitelek irányába fordulnak. Számos mikro- és kisvállalkozás azonban nem fordul bankhoz vagy nem is hitelképes, ezért is nőtt meg körükben a lakosságtól bekért előlegek összege.

Az ÉVOSZ úgy véli, ez a pénzügyi, finanszírozási helyzet még indokoltabbá teszi az írásos szerződéseket a lakosságnak végzett munkáknál.

A szakszövetség kitért a teljesítési és a fizetési garanciák kérdésére is. Amennyiben a megrendelő úgy gondolja, hogy a vállalkozó a szerződésben vállalt valamely feladatát nem jól teljesítette, akkor lehívhatja a bankból a vállalkozás teljesítési garanciáit. Az ÉVOSZ azt szeretné elérni, hogy a kereskedelmi bankok csak akkor teljesítsék az ilyen kérést, ha a megrendelő a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (TSZSZ) fordult panaszával, és a TSZSZ szerint az jogos volt.

A TSZSZ szerepe, hogy igazságügyi szakértők bevonásával a teljesítés valódi tartalmát megállapítsa, ez pedig a megrendelőnek és a vállalkozónak is jól jöhet - mondta Koji László, az ÉVOSZ elnöke. Emellett az ÉVOSZ azt is javasolja, hogy kötelező jelleggel vezessék be a megrendelői fizetési garanciaadási kötelezettséget, egy nyilatkozatot arról, hogy a megrendelő rendelkezik a teljesítés kifizetéséhez szükséges összeggel.

