Nagy Erzsébet: megpróbálják ellehetetleníteni a pedagógussztrájkot

„Ne dolgozz ingyen! Ez a sztrájkunk szlogenje” – mondta érdeklődésünkre Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja, aki hozzátette, nem tudja megmondani, a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) közösen meghirdetett megmozdulás mennyi ideig fog tartani.

Erős napok jöhetnek

„Erős három napot szeretnénk ezen a héten, de ha kell, a jövő héten is folytatjuk. Azt szeretnénk elérni, hogy a pedagógustársadalmat érintő problémákat egyetlen kormány se akarja a szőnyeg alá seperni. Hangsúlyozom, mi megállapodásokat szeretnénk. Elmentünk egészen a falig, és miután nem láttunk más megoldást az érdekeink érvényesítésére, akkor döntöttünk a munkabeszüntetés mellett. Mi készek vagyunk a tárgyalásra a jelenlegi kormány képviselőivel. Nagyon remélem, érvényre juttatjuk a követeléseinket az országgyűlési választásokig. Ha ez nem sikerül, akkor a következő kormánnyal szeretnénk tárgyalni függetlenül attól, az ellenzék nyer vagy a jelenlegi országvezetés marad. A követelések rendkívül egyszerűek, méltó munkakörülményeket és tisztességes bérezést szeretnénk elérni. Azonnali 45 százalékos bérnövekedést a pedagógusok esetében, 130 százalékos emelést a nem pedagógus beosztásban dolgozóknak, hiszen az ő bérükhöz 2008 óta nem nyúltak hozzá és folyamatosan a garantált bérminimumot kapják kézhez. Követeljük a kötelező óraszámok leszállítását 22-re. Jelenleg ezt 22-26 óra között írják elő, és a tapasztalataink azt mutatják, ez a legtöbb helyen inkább 26. Természetesen előfordulhat, hogy a pedagógusnak hetente több mint 22 órát kell tanítania, de akkor fizessék ki a túlórákat is. Azt is követeljük, hogy a pedagógiai asszisztenseket hetente az eddigi 40 helyet csak 35 órában kötelezzék munkavégzésre” – mondta Nagy Erzsébet.

Arra a kérdésre nem tudott még választ adni a PDSZ választmányi tagja, hány pedagógus lépett sztrájkba szerda reggel.

„Még teljes a felfordulás, folyamatosak a tantestületi balhék. Az előbb hívtak egy hatvani iskolából, az intézmény vezetője úgy próbálta meg láthatatlanná tenni a sztrájkot, hogy mára rendkívüli szünetet rendelt el. Erre válaszul azt felelték a tanárok, rendben, akkor csak holnaptól lépnek sztrájkba.”

A budapesti Szent László Gimnázium elé a szülők kisebb pikniket szerveztek, de a váratlan lehűlés és az eső keresztülhúzta az elképzeléseiket. Információnk szerint van olyan tanintézmény, ahol a tanárok saját pénzből összedobva az ukrán menekülteknek csinálnak szendvicseket, hogy a sztrájk alatt is hasznosan töltsék az időt.

Az óvodákat is elérte a munkabeszüntetés

A pedagógusok sztrájkja nem állt meg az általános- és középiskoláknál, az óvodákban is többen a munkabeszüntetés mellett döntöttek.

„Huszonhárom tagóvoda tartozik a felügyeletünk alá” – mondja Farkas Tibor Jánosné, a Zuglói Egyesített Óvoda intézményvezetője. „Valamennyi óvodánkban sztrájkolnak az óvodapedagógusok. Természetesen a gyerekek felügyelete megoldott, ezt a tagóvodák vezetői megoldották. A sztrájk ugyan reggel nyolctól délután négy óráig tart, de a legtöbb óvodapedagógus csak néhány órát sztrájkol és visszatér a csoportjába.”

Farkas Tibor Jánosné azt is elmondta, a változások általában megviselik az óvodásokat, de az utóbbi időben a gyerekek lassan hozzászoktak ehhez.

„Az elmúlt két évünk a Covidról szólt, sok óvónő, dajka hiányzott, néha kénytelenek voltunk csoportokat is összevonni. A gyerekek egy részét kétségtelenül megviseli, ha nem a megszokott kedvenc óvónénije foglalkozik vele, de lassan már hozzászoktak ehhez. Igyekszünk mindent elkövetni azért, hogy a sztrájkot az óvodások a lehető legkevésbé érezzék meg.”

Szülők a budapesti Szent László Gimnázium előtt március 16-án. Fotó: Nagy Erzsébet Szülők a budapesti Szent László Gimnázium előtt március 16-án. Fotó: Nagy Erzsébet

A PDSZ március 19-én 15 órára Nagy kockásinges találkozó címmel megmozdulást szerveznek a Parlament elé.

A Szabó Zsuzsa PSZ elnök és Komjáthy Anna, a PDSZ Országos Választmányának elnöke által idén február 16-án aláírt sztrájkkövetelések az alábbiak:

A PSZ és a PDSZ által létrehozott sztrájkbizottság követeli a kötelező oltásról szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítását, valamint a megállapodásig, de legalább egy hónapig a kötelező oltásról szóló rendelet végrehajtásának felfüggesztését! (Ez azóta teljesült)

A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1- jétől – a kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!

Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2021. szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130 százalékára!

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 2021. szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!

A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órát legyenek beoszthatók gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre!

Egyetértenek a törekvésekkel

A március 10-i Kormányinfón Gulyás Gergely arra kérte a pedagógusokat, hogy fontolják meg a részvételt a sztrájkban, illetve annak elhalasztását.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a pedagógusok törekvéseivel egyetértenek, és tárgyalnak az Európai Bizottsággal arról, hogy európai uniós forrásokból több száz milliárd forintot fordíthassanak béremelésre.

„A pedagógusok mellett a tanulók és a szülők érdekeire is tekintettel kell lennünk, különösen azért, mert a koronavírus-járvány miatt alig lehetett zavartalanul oktatni" – idéhzte az MTI Gulyás Gergelyt.