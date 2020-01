Navracsics Tibor: a Fidesznek kevésbé ideologikusnak kellene lennie

Navracsics Tibor leköszönt uniós biztos interjút adott a blogstar.hu oldalnak, amelyben egyebek mellett a párton belüli pozíciója is szóba került. A kérdező, Csúri Ákos azt firtatta, hogy kívánja-e kommentálni a miniszterelnök reagálását arra a kiejelentésére, hogy "...nem tartozom a jelenlegi Fidesz fő irányvonalába."

Navracsics válasza erre a következő volt:

"Mindig megtisztelő, ha a miniszterelnök barátjának nevez és úgy gondolja, hogy a továbbiakban is kormányzati pozícióban kíván látni. Azt hiszem, ez is jelzi, hogy ő érti: egy néppárt annál erősebb, minél több árnyalatát tudja ugyanannak a világnézetnek integrálni."

Az előzményekhez tartozik, hogy az elmúlt időben több kritikus nyilatkozatot is tett a volt biztos a Fidesz politikájával kapcsolatban, összefüggésbe hozva azt az októberi önkormányzati választási eredménnyel.

Mikor erről megkérdezték Orbán Viktort az év eleji Kormányinfón, annyit mondott a kormányfő, hogy továbbra is számít Navracsics Tibor munkájára.

Ezzel kapcsolatban utóbbi ezt a kérdést kapta a most megjelent interjúban:

Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón elég pontosan kijelölte helyét – némi megyehatárokat is húzva – a közéleti térképen. Veszprém, EKF, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Utóbbinál mire gondoljunk?

Amire ez a válasz érkezett:

"Azt hiszem, nem jelent újdonságot azoknak, akik ismernek, hogy nagyon erősen kötődöm a felsőoktatáshoz. Korábban is és most is politikát tanítok az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezért tartom nagy megtiszteltetésnek azt is, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora megkeresett, hogy egy olyan kutatócsoportot hozzak létre, amely az európai integráció stratégiai kérdéseivel foglalkozik."