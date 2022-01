Nekimennek a feketelistázó Figyelőnek

A Fővárosi Törvényszék befogadta 34 személynek a Figyelő és kiadója ellen indított közös keresetét - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság oldalán. Mint emlékeztetnek: már 2020 márciusában jogerős ítélet kötelezte arra a Mediaworks Zrt.-t, a Figyelő kiadóját, hogy fizessen 500–500 ezer forintos sérelemdíjat két jó hírében megsértett embernek, akiket a lap a hírhedt „Soros-listáján” szerepeltetett még 2018-ban.

Ezúttal 34-en indítottak pert a lap ellen (Fotó: Pixabay) Ezúttal 34-en indítottak pert a lap ellen (Fotó: Pixabay)

A bíróság akkor azt állapította meg, hogy a nem közszereplő listázott embereknek nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására, aminek hátrányos következményeit a magánéletükben tapasztalták. Most újabb harmincnégy „zsoldosnak” bélyegzett ember indított per a cikk miatt, mivel a kiadó a per után egyikük megkeresésére nem adott elégtételt önkéntesen.

A felpereseket a Magyar Helsinki Bizottság képviseli a perben. A képviseletükben eljáró Fazekas Tamás ügyvéd szerint valószínűleg azért is különleges ez az ügy, mert itt nem kevesebben, mint egyszerre harmincnégyen perelik a Figyelőt kiadóját.