NER-Tokaj: Mészáros Lőrinc borásza is a TV2 tulajdonosára bízta a cégét

Röviden így írható le a lényeg: a kormánypárti TV2 tulajdonosa bizalmi vagyonkezelőként megszerezte Mészáros Lőrinc borászának tokaji cégét. Az Opten adatbázisából ugyanis kiderült: a bodrogkisfaludi Winemajor Hungary Zrt.-nek bizalmi vagyonkezelőként augusztus 1-e óta az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosa.

A történet 2021-ben kezdődik. A 24.hu írta meg, hogy a világ egyik leghíresebb borvidékén, a franciaországi Bordeaux-ban vásárolt neves történelmi szőlőbirtokot egy olyan társaság, amelyet Mészáros Lőrinc borásza és egyben üzlettársa alapított. A Les Salles-de-Castillon településen 1782-ben létrehozott Chateau de Clotte borbirtok a francia földhivatali adatok szerint 2021 szeptemberében került hivatalosan Kalocsai László bordeaux-i cége, a Winemajor SAS tulajdonába.

Szintén a lap cikkéből derült ki, hogy a Chateau de Clotte birtokot megvásárló francia részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa Kalocsai László. A borász a bordeaux-i vállalkozás mellett pedig megalapította a társaság magyarországi testvérvállalatát is, a főtevékenységben vagyonkezeléssel foglalkozó Winemajor Hungary Zrt.-t. Utóbbiban a tulajdonostársa Bai Edit tokaji borász. E két vállalkozást leszámítva az Opten cégadatbázis adatai alapján Kalocsai csakis olyan magyar cégekben érdekelt – kisebbségi tulajdonosként vagy ügyvezetőként –, amelyek Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartoznak. Például ő a birtokigazgatója a nagy múltú, tokaji Dereszla pincészetnek.

Szereti a NER a bort

Idén augusztus 1-től viszont már bizalmi vagyonkezelőként az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosa a Winemajor Hungary Zrt.-nek. Ez azt jelenti, hogy a megbízója által neki úgynevezett bizalmi kezelésbe adott vagyon képviseletében jár el a Winemajor ügyeiben. A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy a tulajdonos – akár cég, akár magánszemély – a vagyonát egy vagyonkezelőre bízza, aki azt az általa meghatározott feltételek teljesülésekor adja csak tovább a megjelölt kedvezményezettnek, az esetek többségében az utódainak.

Az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-ről pedig lapunk számolt be részletesen. A TV2-őt 2019 nyarán szerezte meg a társaság, amelyet akkor még négy magánszemély birtokolt, egyenként 25-25 százalékos arányban. Köztük Vida József, aki tavaly márciusban kivásárolta a tulajdonostársait. A takarékszövetkezeti integrációt a néhai Takarékbank vezéreként levezényelt Vida József által egyedül birtokolt Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. több mint tízszer nagyobb nyereséget ért el 2023-ban, mint egy évvel korábban, amely döntő részét – immár egyedüli tulajdonosként – ki is vette osztalékként. Vida József állandó szereplője a különböző gazdaglistáknak, a 100 leggazdagabb magyar legutóbbi számában a 99. helyen szerepelt, mintegy 17 milliárd forintos vagyonnal.

Nem ismeretlen terep számukra Tokaj. Szintén Bodrogkisfaludban található a Patricius Borház Borászati és Kereskedelmi Zrt., amelynek 2021-2023 között volt a bizalmi vagyonkezelője az Abraham Goldmann. Tavaly tavasszal pedig bejelentették: a miniszterelnök vejéhez tartozó BDPST Group megszerezte a Patricius Borház Zrt. 100 százalékos tulajdonát. A több mint 20 éve alapított bodrogkisfaludi székhelyű Patricius Borház az UNESCO Világörökségi Helyszínei között jegyzett Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék egyik meghatározó borászata.

Hogy a Winemajor meddig marad Vida József bizalmi vagyonkezelésében, az a jövő zenéje. A legutóbbi hír egyébként az volt Mészáros Lőrinc borászának bordeaux-i birtokáról, hogy szálloda nyílt rajta. A nagyjából kétmilliárd forintos vételárral együtt feltételezhetően 5-6 milliárd közötti összeget biztosan elkölthetett Kalocsai László cége a szőlőbirtokra. Ahogy a vásárlásnál, úgy ebben az esetben is felmerül a finanszírozás kérdése, hiszen a céges érdekeltségeinek bevétele és profitja alapján nem látható, hogy honnan volt tőkéje egy ilyen volumenű beruházásra – igaz, magánügylet lévén, ezt nem is köteles elárulni. Ráadásul még azok a Mészáros-cégek sem termeltek elegendő profitot egy ekkora üzlethez, melyekben Kalocsai kisebbségi tulajdonos. Az erkélyes junior lakosztályban 289 ezer forintba kerül egy éjszaka két főre (az árban benne van a reggeli is), míg a hagyományos lakosztályban 314 ezer forintot kell fizetni. Ugyanez a főszezonban, júliusban 324, illetve 362 ezer forintba kerül.