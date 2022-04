Nincsenek véletlenek: a NER-es cégek pont ott építkeznek, ahol az új pesti vasút megy

Folyamatosan jelennek meg új látványtervek a Déli Körvasútról, ami egy kormányzati beruházás Budapesten, de ezt kivételesen a Főváros is erősen támogatja. Egyelőre csak előkészületi szakaszban van, a Rákóczi híd melletti új vágánysorok a helyükre kerültek és az új megállók helyének a kialakítása is megkezdődött, de a látványos építkezések csak most jönnek.

A Déli Körvasút új megállói. Forrás: BFK A Déli Körvasút új megállói. Forrás: BFK

Az új vonalszakasz indokoltságát nem nagyon kell magyarázni. Jelenleg az ország legkritikusabb vasúti szűk keresztmetszete ez, ahol a személyszállító járatok sűrítése csak a pályakapacitás bővítésével oldható meg. Ezért a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa még 2020. február végén - a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat közös döntésével - kimondta, hogy a vasútfejlesztés közlekedési, klímavédelmi, környezeti szempontok miatt érdemes a támogatásra és a megvalósításra.

Kelenföld és Ferencváros állomások között a meglévő két vágány mellé egy rövidebb szakaszokon két új vágány épül. A bővítésnek köszönhetően az elővárosi vonatok 10-15 percenként indulhatnak majd, átszállás nélküli kapcsolatot teremtve az érdi, budaörsi és a környező budai agglomeráció, Budafok-Nagytétény, Kelenföld, az újbudai egyetemváros, valamint a Soroksári út térségével, a Népliget környezetével, Kőbánya-Kispesttel, Kőbánya felsővel és azon keresztül a pesti agglomerációval.

A Déli Körvasút fejlesztésében három új, modern, akadálymentes vasútállomás is épül:

1. A XI. kerületi Nádorkert állomás a térségben az elmúlt évtizedekben elkészült és a most épülő oktatási, tudományos, üzleti, lakóparki és rekreációs ingatlanfejlesztések területét fogja kiszolgálni. Átszállhatunk majd a rakparton át a Dombóvári út – Budafoki út keresztezéséig kiépülő budai fonódó villamosra.

Ez a megálló felértékeli a NER egyik oszlopos tagjának számító és Garancsi István milliárdos által birtokolt Market beruházását, a BudaPart nevű óriás projektet. Érdekesség, hogy egy kormányrendelet épp a héten nyilvánította rozsdaövezeti akcióterületté ezt a részt, így továbbra is 5 százalékos áfával lehet kínálni az új lakásokat. Lesz belőlük több száz.

Az új Nádorkert megálló látványterve. Fotó: BFK Az új Nádorkert megálló látványterve. Fotó: BFK

2. A Soroksári út környezetében lévő Közvágóhíd vasútállomásnál lehet majd felszállni az összekötött és a Kálvin térre bevezetett H6/H7 HÉV-re, amit a köznyelvben 5-ös metrónak hívnak. Itt lehet majd elérni a pesti oldali Duna-parti területeket, az itt épülő lakóparkokat és a bevásárlóközpontot. Ezen a ponton is lesz NER-kapcsolat, nem is egy. Tiborcz István, a kormányfő veje és üzlettársai a közeli Gubacsi híd körzetében fog építkezni, a miniszterelnök török barátja Adnan Polat pedig átellenben, kőhajításra az állomástól már építi hatalmas lakóparkját, irodaházait és hoteljét.

Az új Közvágóhíd megálló látványterve. Fotó: BFK Az új Közvágóhíd megálló látványterve. Fotó: BFK

3. A Népliget vasútállomás legfontosabb funkciója az lesz, hogy át lehet szállni az M3-as metróra a pár száz métere lévő Ecseri úti állomásnál. A távolsági buszok pályaudvara, az új multifunkciós csarnok, több nagy irodaház és az FTC stadionja is könnyű sétára van. Ennél az állomásnál a közeli Gyárdűlőnek nevezett körzet, valamint a Népliget, mint rekreációs terület felértékelődése lesz az egyik fontos következmény. Előbbi városrészen a szintén fő NER-es Balázs Attila és cége, a Bayer Property indított nagy lakásberuházást, de az OTP is aktív fejlesztő és más vállalatok is megjelenhetnek, mert rendkívül jó hely a fejlesztéseknek.

Az új Népliget megálló látványterve. Fotó: BFK Az új Népliget megálló látványterve. Fotó: BFK

A Déli Körvasút fejlesztése komplex beruházás, az új vasúti pálya városi környezetben és – elsősorban Budán – lakott területekhez közel halad. Ezen a szakaszon ezért Magyarország legmodernebb zajvédő fala épül, így a vasút jelenlegi zajterhelése jelentősen csökken - álltja a tervekre hivatkozva a BKF.