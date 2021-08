Nő a feszültség Amerika és Kína között a vírus eredetének kérdése miatt

A WHO szerint minden elmélet, amely a Covid-19 kitörésének eredetével foglalkozik, beleértve a laboratóriumi kiszivárgás lehetőségét is, „terítéken van”, de arra kéri a kínai tudósokat, hogy sürgősen végezzék el a saját vizsgálataikat, miután a héten a Fehér Házhoz eljuttatott, minősített amerikai titkosszolgálati jelentés még mindig nem tiszázta a járvány eredetét, főleg a Kínából származó információk hiánya miatt – írja a Guardian.

"Az a helyzet, hogy a vírus eredetével kapcsolatos összes hipotézis még mindig elképzelhető. Vannak, amik valószínűbbek, mint mások, de további vizsgálatokat igényelnek" - mondta Michael Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának vezetője a laboratóriumi szivárgáselmélettel kapcsolatos kérdésére reagálva.

Vajon meg tudjuk-e valaha, hogy pontosan így történt-e? Fotó: Depositphotos Vajon meg tudjuk-e valaha, hogy pontosan így történt-e? Fotó: Depositphotos

Az amerikai hírszerzés vizsgálata, amelyet Joe Biden amerikai elnök 90 nappal ezelőtt rendelt el, és a jelentés egyes részeit a napokban oldják fel, még mindig képtelen tisztázni, hogy a Kína középen legelőször felbukkant vírus állatokból jutott az emberekbe, vagy egy vuhani kutatóintézetből szökött ki. Erre reagálva a kínai külügyminisztérium szóvivője, Wang Wenbin tegnap erősen kritizálta Washingtont, miszerint „átpolitizálja” a Covid-eredet kérdéskörét.

"Az Egyesült Államok szerint hiányoznak a kínai információk. De ez csak ürügy, hogy elfedjék a hírszerzésük kudarcát az eredetkövetésben” – fogalmazott élesen a kínai szóvivő. Szerinte a jelentés erősen politikai jellegű, azaz semmilyen tudományos következtetést nem von le, „és csak megzavarja és károsítja a vírus eredetének megállapítására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, valamint a Covid-19 elleni globális együttműködést”.

Fu Cong, a kínai külügyminisztérium fegyverzetvédelmi osztályának vezetője újságíróknak úgy nyilatkozott, ha az Egyesült Államok alaptalanul meg akarja vádolni Kínát, akkor számítani kell Kína ellentámadására. Ha az USA szerint Kína bűnös, akkor álljon elő bizonyítékokkal. Mint mondja, "az áldozat nem hibáztatható, ha nem ad olyan információt, amellyel önmagát vádolja.”

Kedden Chen Xu, Kína állandó ENSZ-képviselője pedig azzal fordult a WHO főigazgatójához, hogy inkább minél előbb vizsgálják meg az USA biológiai védelmi programjának egyik központjaként működő Fort Detrick-et, valamint az Észak-karolinai Egyetem laboratóriumát. A WHO szerint ezek a kínai megjegyzések egyébként ellentmondanak annak, hogy Peking korábban hevesen cáfolta a laboratóriumi kiszivárgás elméletét.

Michael Ryan megjegyezte, a kínai tudósok megígérték, hogy saját tanulmányokat készítenek a Covid-19 eredetéről, s nagyon várják, hogy meg is kapják ezeket a friss információkat.

A világszerte több mint 4 millió embert halálát okozó és egész gazdaságokat megbénító vírus eredetére fókuszáló vizsgálat egyre kuszább és bonyolultabb. Amikor Biden elrendelte ennek vizsgálatát, az amerikai titkosszolgálatoknak már akkor is két elképzelésük volt: az állatok vagy a laboratórium. És az is igaz, hogy az előző amerikai elnök, Donald Trump még elő is segítette a laboratóriumi szivárgás elméletét, miközben ujjával Pekingre mutatott, mialatt ő maga is erős kritikákat kapott, hogy mennyire nem kezelte jól a világ legnagyobb járványát.

Biden utasítása szerint az amerikai hírszerzés megkétszerezte ugyan erőfeszítéseit a „vírusrejtély” felkutatására, a 90 napos felülvizsgálat sem hozta közelebb a megoldást. A Guardian a Wall Street Journalra hivatkozva azt írja, hogy a probléma egy része a Kínából származó részletes információk hiányából fakad.

„Ha Kína nem fog hozzáférést biztosítani bizonyos adatokhoz, akkor a világ soha nem fogja megtudni az igazságot" - mondta névtelenül egy hírszerzési tisztviselő a WSJ -nek.

Peking kerek perec elutasította az Egyesült Államok és más országok felszólítását a vírus eredetének újravizsgálatára, miután a WHO januárban erősen kritizálta a kínai információk átláthatóságát és az azokhoz való hozzáférést. Az elmúlt hetekben Kína egyre gyakrabban kritizálja a Biden-kormányt az eredetkövetési vizsgálatok kezelésének módja miatt. Amerikai oldalról pedig egy meg nem nevezett bennfentes szerint a 90 napos vizsgálat valódi célja „Kína diplomáciai erőforrásainak kimerítése” volt.

A járvány kezdetén még széles körben elfogadták azt a hipotézist, miszerint a vírus denevérben jelent meg, majd átjutott az emberre, még ha egy közvetítő fajon keresztül is. De az idő múlásával a tudósok sem denevérekben, sem más állatokban nem találtak olyan vírust, amely megfelel a Sars-CoV-2 genetikájának. Ezért a csalódott szakértők egyre inkább hajlanak arra az elméletre, miszerint a vírus egy denevér koronavírus-kutatást végző laboratóriumból szivároghatott ki Vuhanban, bár a kínaiak szerint ez a feltételezés az amerikai szélsőjobb propagandának köszönhető.

Az, hogy az amerikaiak szerint további kutatásokra van szükség a laboratóriumi szivárgás elméletének kizárásához, valamint a WHO múlt havi felszólítása, miszerint a vizsgálat második szakaszának tartalmaznia kell a laboratóriumok hitelesített adatait, feldühítette Kínát. Zeng Yixin egészségügyi miniszterhelyettes szerint ez a terv „a józan ész iránti tiszteletlenséget és a tudomány iránti arroganciát mutatja”.