Novemberben eldőlhet Orbán Viktor sorsa

Az amerikai elnökválasztás nem csak az Egyesült Államokra, de a magyar belpolitikára is hatással lesz: amennyiben bukik Donald Trump, úgy egy fontos barátot veszít el Orbán Viktor. Márpedig a dolgok most úgy állnak, hogy Trump veszíteni fog. Ezért hajtja ezerrel a koronavírus elleni vakcina fejlesztését, amivel megfordítani reméli a közhangulatot. Ha ez sem jön be, és pusztítani kezd a járvány második hulláma, az sok országban növelheti az elégedetlenséget. Kollégánk, Baka F. Zoltán volt a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorának a vendége.