Oda lehet a külföldi nyaralásunk: egymás után szigorít több célország

Horvátország:

Tizennyolc százalékkal nőtt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az előző héthez képest, és míg tavaly ugyanebben az időszakban átlagban 66 új esetet regisztráltak naponta, ez a szám most 104 - mondta Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZZJ) igazgatója a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.

"A turisztikai szezon elején vagyunk, és rosszabb a helyzet, mint tavaly, ez figyelmeztetés, hogy be kell tartani a járványügyi intézkedéseket" - hangsúlyozta Capak.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője szerint a fertőzés terjedését az ellenőrizetlen tömeges összejövetelek okozzák. Mint mondta, be kell tiltani azokat a rendezvényeket, amelyeket nem lehet ellenőrizni, amelyek látogatóiról nem lehet megállapítani, rendelkeznek-e védettségi igazolással. A tárcavezető továbbá bejelentette: fokozottabban fogják ellenőrizni a járványügyi korlátozások betartását.

Az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) kockázatosabb besorolás alá helyezte az egész horvát tengermelléket, amely már csak egy lépésre áll attól, hogy a piros jelzésű, súlyosan fertőzött régiók listájára kerüljön. Vannak megelőző intézkedések, amelyeket be kell tartani, és van oltóanyag, valamint lehetőség is arra, hogy bárki előjegyzés nélkül megkapja az oltást.

Olaszország:

Bevezették a Szicíliára és Szardíniára érkező turisták szigorúbb ellenőrzését, mert az idegenforgalom újraindulásával romlottak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos mutatók, és ismét városokat kellett lezárni. A több mint tízezres lakosú Rieri a harmadik város Szicíliában, amely csütörtökön újból vörös zónába került át a fertőzöttek számának veszélyes növekedése miatt. Kéthetes karanténba helyezték a közeli Mazzarinót, valamint az ókori mozaikjai révén turistalátványosságként ismert Piazza Armerinát is.

Szigorítottak Szicíliában is (fotó: MTI)

Nello Musumeci szicíliai kormányzó kötelező tesztelést rendelt el a Spanyolországból, Portugáliából és Máltáról, valamint EU-n kívüli országokból érkezők számára attól függetlenül, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Az ötmilliós szigeten az elmúlt egy hónapban 2,92-re emelkedett a vírus reprodukciós rátája a veszélyességi küszöbértéknek tartott korábbi kevesebb mint egyről. A tartományi elnök csütörtöktől kampányt indított a lakosság minél gyorsabb átoltására még szeptember előtt: eddig a szicíliaiak kevesebb mint fele kapott első dózist.

Hasonlóképpen a járványkorlátozásokat tavasszal elsőként feloldó Szardíniában is leállították az eddigi szabad belépést, és kikötőkben és repülőtereken ismételten ellenőrzik az érkezőket. Helyi sajtóhírek szerint a napi esetszám növekedése miatt a szardíniai szállodákban elkezdték lemondani a foglalásokat.

Egész Olaszországban megközelítette az egyes értéket a vírusfertőzés terjedésének gyorsaságát jelző reprodukciós ráta: a húsz tartományból tizenkilenc ismét a mérsékelt járványveszélyt jelző sárga övezet küszöbére érkezett, ami a szigorítások esetleges visszavezetését jelentheti, például a maszk kötelező használatát szabadtéren is.

A kormány közölte, hogy kedden dönt az esetleges intézkedésekről, hangsúlyozva, hogy a járványmutatók rosszabbodása ellenére a kórházak Covid-19-osztályai továbbra is majdnem teljesen üresek. Az utóbbi egy héten azonban a napi esetszám a korábbi hét kétszeresére emelkedetett a delta variáns terjedése miatt, melynek tetőzését a számítások szerint augusztus végére várják.

Az adriai strandokat és kikötőket is jobban ellenőrzik (fotó: pixabay.com)

A hatvanmilliós országban 25,7 millióan kaptak két adag védőoltást, ami 47,7 százalékos átoltottságnak felel meg. A vakcinázás felgyorsítására a kormány kötelezővé akarja tenni az olasz és egyben európai uniós védettségi igazolás használatát a repülőkön és vasúton való utazáshoz, a sport- és kulturális eseményeken való részvételhez, valamint felmerült, hogy az éttermek és bárok belső tereibe is csak átoltottan lessen belépni, ami a vendéglátási ágazat azonnali tiltakozásához vezetett. Az oltást továbbra is a vakcinahiány lassítja, mivel jelenleg majdnem kizárólag a Pfizer/BioNTech oltóanyagát használják.

Szlovénia:

A koronavírussal fertőzöttek növekvő száma miatt július 15-től új határátlépési feltételek léptek érvénybe. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik. Kivételt képeznek ez alól azok a külföldi állampolgárok, akik rendelkeznek ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel Szlovéniában, valamint a 15 évnél fiatalabbak, akik szüleik vagy nevelőik kíséretében érkeznek az országba.

Ausztria:

Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb szigorításokról döntött. A tervezett enyhítésekkel ellentétben július 22-étől az éjszakai szórakozóhelyeket csak azok látogathatják majd, akiket már beoltottak vagy negatív PCR-teszttel rendelkeznek. Az eddig elfogadott gyógyult státusz vagy az antigén gyorsteszt már nem lesz elegendő a belépéshez. A vendéglátásban és rendezvényeken - a kontaktkutatás megkönnyítése érdekében - továbbra is megmarad a regisztrációs kötelezettség. Az úgynevezett zöld igazolványt pedig augusztus 15-től csak azok kaphatják meg, akik mindkét oltásukat felvették. A gyógyultak és a negatív koronavírusteszttel rendelkezők esetében nem változik a szabályozás.

Szerbia:

Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában - jelentette be Aleksandar Vucic elnök. A kínai Sinopharm, az orosz Szputnyik V, a svéd-brit AstraZeneca, valamint a német-amerikai Pfizer/BioNTech vakcinája után októbertől már a Moderna védőoltását is alkalmazni fogják a nyugat-balkáni országban.

Megrekedt az oltakozási folyamat, még mindig nem érte el az 50 százalékot a beoltottak aránya, így viszont nagyon sebezhetővé fog válni a lakosság a közelgő negyedik járványhullám idején. Jelenleg 1,3 millió felhasználható vakcina van Szerbiában. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma péntekre 156-tal 718 093-ra, Koszovóban néggyel 107 440-re, Észak-Macedóniában 26-tal 155 867-re, Montenegróban 24-gyel 100 567-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 26-tal 205 227-re növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában eggyel 7078-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig szintén eggyel 9717-re növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így Koszovóban 2266, Észak-Macedóniában 5487, Montenegróban pedig 1621 maradt a halottak száma.

Nagy-Britannia:

A brit egészségügyi minisztérium pénteki ismertetése szerint az elmúlt 24 órában több mint 50 ezer új koronavírus-fertőződést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Ez január közepe óta a legmagasabb napi fertőződési adat. Az utóbbi egy napban 51 870 koronavírus-szűrés eredménye lett pozitív. Ennél több új napi fertőzést legutóbb január 15-én regisztráltak: aznap 55 761 új fertőződést szűrtek ki Nagy-Britanniában. A 50 ezres szám újbóli átlépése nem érte váratlanul a brit kormányt.

Sajid Javid egészségügyi miniszter már a múlt héten elmondta: várakozása szerint július 19-re, a még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások eltörlésére kitűzött időpontra "50 ezer körülire" emelkedhet a naponta azonosított új koronavírus-fertőződések száma.

Izrael:

Megugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg is a delta változat okozta negyedik hullámban.Az izraeli egészségügyi minisztérium adatai szerint legutóbb március 22-én találtak hasonlóan magas számú, 855 új koronavírus fertőzöttet, mint csütörtökön. Az elvégzett 56 624 teszt 1,5 százaléka bizonyult pozitívnak.

A rendkívül magas átoltottság nyomán elsősorban a súlyos betegek számát figyelik a hatóságok, de már 99-en szorulnak kórházi ellátásra, közülük 52-en súlyos esetnek számítanak, és 17 embert ápolnak lélegeztetőgépen.

A június közepén kezdődött negyedik hullámban múlt szerda óta 11-en haltak meg, noha előtte már hetek óta nem szedett áldozatot Izraelben a koronavírus-járvány. Jelenleg 5817 aktív esetet tartanak nyilván, 27 százalékuk 11 év alatti, 14 százalékuk 12-18, 10 százalékuk 20-30 éves, 25 százalékuk 30 és 50 év közötti, 16 százalékuk 50-től 70 éves, és csak 7 százalékuk tartozik a több mint 90 százalékban kétszer is beoltott 70 év fölöttiek közé.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 740 832, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,73 százaléka. A pandémia megjelenése óta 849 654 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6443-an haltak meg Izraelben.