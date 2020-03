Operatív Törzs: az iráni megfigyelteket akár ki is utasíthatják

A karanténban lévő iráni diákokat rendőri jelenléttel próbálják betartatni a járványügyi szabályokat, de ha továbbra is ilyen magatartást tanúsíthatnak, akár ki is lehet utasítani őket az országból.

Az Operatív Törzs mai tájékoztatóján Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője elmondta, hogy mára kilenc főnél diagnosztizálták a betegséget. Jelenleg a fő problémát ugyanakkor azt jelenti, hogy a Szent László Kórházban megfigyelt irániak továbbra sem hajlandók magukat alávetni az ilyenkor szokásos eljárásoknak, több esetben nem megengedhető magatartást tanúsítanak (székeket dobáltak ki a kórteremből), a karanténszabályokat kijátsszák, ezért csak rendőri jelenléttel tudják csak megoldani a karanténban való tartózkodásukat. Mindez az egészségügyi személyzetet is megterheli. Felhívta a figyelmet, hogy a nem magyar állampolgárokat akár ki is lehet utasítani, ha nem tartják be a magyar járványügyi szabályokat. Ennek kapcsán fontos, hogy nem utazhatnak be az országunkba azok az irániak sem, akiknek van már vízumuk, és új vízumokat sem adnak ki.

Jelenleg kilenc fő fekszik a Szent László Kórházban koronavírussal. Fotó: depositphotos.com Jelenleg kilenc fő fekszik a Szent László Kórházban koronavírussal. Fotó: depositphotos.com

Dr. Kiss Attila, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság rendőrtábornoka is megerősítette azt, hogy akik a közegészségügyi hatóságok rendelkezéseinek nem tesznek eleget, azokat idegenrendészeti úton is el lehet távolítani őket. Ha megsértik a szabályokat, vagy egyéb okból kifogásolható a magatartásuk, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kiutasíthatja őket az országból. Először idegenrendészeti őrizetben tarthatják 6 hónapig az illetőt, amely további 6 hónapig meghosszabbítható, majd kitoloncolható, ha továbbra is fenn áll a nem együttműködő magatartás. Az iráni érintetteket tájékoztatták mindezekről, s az Iráni Nagykövetség irányába is megtették a szükséges lépéseket.

Szlávik János infektorológus főorvos elmondta, hogy a koronavírus-tesztelés protokollja a napokban fog megváltozni, s elképzelhető, hogy magán szolgáltatóknál is elérhető lesz a teszt.

Ma éjféltől életbe lépett a korlátozás, miszerint az Észak-Olaszországi repterekről nem fogad sem a Liszt Ferenc repülőtér, sem a debreceni repülőtér légijáratokat.

A különböző rendezvényekkel kapcsolatos javaslatcsomagot az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelenleg is készíti, amit holnap fog az Operatív Törzs tárgyalni, hogy kiadhassa az ajánlásokat.