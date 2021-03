Operatív Törzs: két ütemben oltják a pedagógusokat

György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője arról számolt be, hogy ezekben az órákban lépjük át a 2 millió oltást, ezzel 20 százalékos a magyarok beoltottsága.

„Ezzel messze az uniós beoltottság felett vagyunk, ami a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhető, hiszen 5 féle vakcina van az oltópontokon” – tette hozzá az államtitkár. György István államtitkár: Nem tudunk a kalapból előhúzni vakcinákat. Fotó: koronavirus.gov.hu György István államtitkár: Nem tudunk a kalapból előhúzni vakcinákat. Fotó: koronavirus.gov.hu

Múlt héten történt meg a legtöbb oltás, 540 ezer adag beadása (az első és a második együtt). Az államtitkár ismét elmondta, hogy oltanánk gyorsabban és többeket, ha lenne mivel. Annyi most sincs, hogy rövid idő alatt be tudják oltani a regisztrálókat. De még mindig napról-napra nő a regisztrálók száma, a 3,7 millió főből 1,5 millió az idősek száma, ebből 78 százalék már be van oltva. Az idősotthonokban már érezhető az oltások pozitív hatása, ahol jelentősen visszaszorult a járvány.

Ezen a héten újabb kampány indul, azokat az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi dolgozókat oltják, akik március 24-ig érvényesen regisztráltak. Ők már ma kaphatnak smst-t arról, hogy április 1-3. között mikor és hova kell menniük. Az oltás helyszíne a lakcímhez rendelt oltópont lesz. Három napon át 101 kórházban 426 oltóponton várják a pedagógusokat reggel 7-19 óráig. A mai Pfizer-szállítmányból biztosítják a pedagógusok oltását.

„Kicentizett a vakcinagazdálkodás, nem tudunk előhúzni a kalapból új vakcinákat”.

A pedagógusok második üteme a húsvét utáni héten lesz, azoké, akik hétfő éjfélig regisztráltak, plusz akik bölcsődében és a szakképzésben dolgoznak. Jelenleg is zajlik az adatok feldolgozása, és ők is sms-t fognak kapni. Várhatóan húsvét után, április 8-10. között oltják őket.

Folytatódik a regisztrált idősek és a krónikus betegek oltása, részben a mai 168 800 adag Pfizer-szállítmányból, részben a most felszabadított Szputnyikból kerül 280 ezer adag az oltópontokra. A múlt csütörtökön érkezett AstraZenecából 20 300 adagot tudnak küldeni a háziorvosoknak. A hétfőn érkezett Modernából 68 400 adag elsőkörös oltás, 13 200 adagot második körös oltásra adnak ki a háziorvosoknak. Az egy hónapja kínai vakcinával oltottak második oltására is ezen a héten kerül sor.

A honvédséggel együttműködve az oltópontok mellett dolgozik már 4-5 oltóbusz, ahol az elmúlt 3 napban 500 regisztráltat oltottak be. Eddig Nógrád megyei településeken jártak, de a tervek szerint olyan kis településeken szeretnének oltani, ahol nincs, vagy helyettesített praxisok vannak.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője elmonda, hogy tegnap a maszkviselés hanyagolása miatt közterületeken 632 fővel szemben, a tömegközlekedési eszközökön ugyanezért 18 személlyel szemben intézkedtek. A kijárási tilalom és a gyülekezési jog megszegése miatt 475 fővel szemben jártak el. Hajnalban csendháborítás és magánrendezvény miatt eljárás történt Budapesten, a VI. kerületben, ahol 35 fővel szemben, közülük 14 külföldi személlyel szemben intézkedtek.

A korridorokon 59 rendőri intézkedés történt, hatósági házi karanténban 55 280 fő van, tegnap 7 110-et rendeltek el.

Müller Cecília országos tisztifőorvos nem a kivételesen nagyon későn megjelent napi adatokkal kezdett, hanem a 2 milliomodik oltásnak örült.

„Megyünk is a világ négy sarkába a vakcinákért, hogy minél több ember legyen beoltva Magyarországon. Minden lehetőséget megragadunk, ezért van ez a sokféleség a vakcinák terén. Egy a közös bennük: mindegyik megvéd ettől a halálos fertőzéstől” – tette hozzá.

A járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek, a kórházban kezelt betegek száma 262 fővel nőtt, 4609 fő fertőzöttet detektáltak, 274-en elhunytak, lélegeztetőgépen már 1529 fő van.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az egyéni felelősség fontosságát, hiszen a tech-informatikai cégek forgalmi adatai szerint nem csökken a magyarok mozgása a szabadtérben.

Fontos, hogy ha Favipiravirt ír fel a háziorvos valakinek, ne személyesen menjen el a Covidos beteg, hiszen fertőzhet.

A várandósok oltása zajlik, első körben regisztrálniuk kell, de a háziorvosukkal is fel kell venniük a kapcsolatot.

