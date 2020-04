Operatív törzs: nem igaz, hogy tömeges megbetegedések zajlanak Magyarországon

"A kijárási korlátozással kapcsolatban az a rendőri tapasztalat, hogy a jó idő miatt egyre nagyobb számban veszik igénybe az emberek a szabad tereket, emiatt szombatról vasárnapra duplájára nőtt a rendőri intézkedések száma, összesen 614 esetben jártak el Budapesten” – jelentette ki Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

4292 rendőri intézkedés történt ezzel kapcsolatban, 3201 figyelmeztetés, 532 helyszíni bírság, 648 feljelentés. Ismételten kérik a budapesti lakosságot, hogy szigorúbban tartsák be a szabályokat. 14325 házi hatósági karantént rendeltek el eddig, s 112 ezret meghaladta a rendőri ellenőrzések száma.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be, hogy megduplázódott a rendőri intézkedések száma. Fotó: mti Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be, hogy megduplázódott a rendőri intézkedések száma. Fotó: mti

A veszélyhelyzettel kapcsolatos új kormányrendelet a mai naptól érvényes, mely többek között a rendvédelmi szervek megemelt szolgálatát írja elő a házi hatósági karanténra, a határvédelemre és a kijárási korlátozásokra vonatkozóan. A rendelet szabályozza a rendőrök eddigi személyes kommunikációs csatornái helyett a telekommunikációs eszközök használatát.

Kiss Róbert kitért ara is, hogy nagyobb számú román vendégmunkás torlódott össze Nagylaknál, erre Romániával együtt kialakítottak egy közös eljárást: amennyiben a schengeni előírásoknak megfelelnek a vendégmunkások (nem beteg, igazolja, hogy a célország fogadja őt, stb.), akkor átengedjük őket a humanitárius útvonalakon, mondta.

„744 fő a hivatalos fertőzöttek száma, tegnap 4-en vesztették életüket a járvány miatt, viszont 2 főt le tudtak venni a lélegeztetőgépről a Szent László Kórházban, ami azért különösen jó hír, mert az a hír járja, hogy a lélegeztetőgépre kerülő betegek kezelése igen nehéz” – mondta Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Elmondta azt is, hogy a kormány új rendelete szerint nem csak az egészségügyi, hanem a szociális ágazatban dolgozókra is többletteher hárul. Fontos számba venni, mi az a személyi állomány, amivel gazdálkodhat a magyar kormány, s a 24 órás műszak-48 órás pihenőidő kialakításával talán jobban irányítható ez a folyamat.

Az egyéni védőeszközök kiszállítása az alapellátásba is megtörtént, már 522 sebészi szájmaszkot juttattak el, a továbbiak pótlása is zajlik. A fertőzöttség továbbra is vezet Budapest és Pest megyében, a betegek kétharmadát ezeken a területeken találjuk. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a parkolás térítésmentessé tétele ne jelentse a lazítást! Több autó jelent meg az utakon, sokan szabadságnak élik meg a parkolási díjmentességet, de továbbra is tartsuk szem előtt a korlátozásokat!

Az időjárási tényezők nemigen vannak hatással a vírusra, nincs bizonyíték arra, hogy hatnának rá – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos egy újságírói kérdésre válaszolva. A New York Times cikkére reagálva elmondta, hogy mivel a WHO magyarországi vezetőjével folyamatos kapcsolatban áll, nem hiszi, hogy mondott volna olyat, hogy hazánkban már régóta tömeges fertőzések zajlanak. Egyébként is bízzák a magyar járványügyi hatóságra ennek megítélését.

„Nagyobb hangsúllyal kell a csoportképző helyeket ellenőriznünk, mától fokozottan figyeljük ezeket” – mondta Kiss Róbert, és hangsúlyozta azt is, hogy elképzelhető, hogy a kijárási korlátozást bármikor szigoríthatják, ha kell.