Orbán bejelentése: 10 akciócsoport és hétfőtől bezáró iskolák

A mai döntések hamarosan rendeletek formájában is megjelennek - kezdte bejelentését Orbán Viktor. A mai megbeszélések és egyeztetések eredményeként úgy döntöttek, hogy 10 akciócsoportot állítanak föl a járvány kezelésére és a megelőzésre:

Ami a rendelkezésre álló készleteket illeti, elmondta: kesztyűből 22 millió pár, maszkból 1,2 milliónyi áll rendelkezésre, érkezik 1 millió műtéti sebészi maszk, emellett van 2000 lélegeztetőgép és 2000 altatógép. Ezek sok tízezer megbetegedés esetén is elegendőek lesz, de új eszközök beszerzéséről is döntöttek.



A következő döntés, hogy Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem lehet külföldiként bejönni az országba, a magyar állampolgárokra pedig két hét kötelező karantén vár.

Az oktatást érintő kérdéseket is hoztak, mivel a miniszterelnök szerint arra kell készülni, hogy hónapokra megváltozik az életünk, ehhez pedig igazodni kell az oktatásnak is. Az akciócsoport javaslatára

március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli digitális munkarend. Vagyis a tanulók nem mehetnek be az iskolába, nem látogathatják az intézményeket. Az igazgatónak be kell menni, és a tanároknak is, ha otthonról nem tudják megoldani a digitális oktatást. Mivel ez új eljárásokat és módszereket igényel, ezekre is javaslatokat fognak kidolgozni a következő napokban.