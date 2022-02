Orbán Viktor: a magyar modellt már a németek és a franciák is követik

Orbán Viktor péntek reggel értékelte a moszkvai tárgyalásokat. Mint mondta különlegesek voltak a körülmények, soha ilyen még nem volt. Viccesen megjegyezte, hogy a nemzetközi helyzet fokozódott, és az Ukrajna és Oroszország közötti feszültség miatt komolyabb nemzetközi figyelem is övezte a tárgyalást. Orbán Viktor kiemelte, hogy eltér a magyar álláspont, amit képviselünk, hiszen miközben a NATO és az EU tagjai vagyunk, igyekszünk jó viszonyt kialakítani Oroszországgal.

Nem Magyarország az egyetlen, legfeljebb mások ezzel kevésbé büszkélkednek, hiszen a külkereskedelmi adatok azt mutatják, hogy Németország és Franciaország kapcsolatai is erősek. Szerinte ez is azt mutatja, hogy a külpolitikába alkalmazott magyar modell sikeres, és a maguk módján Európa nagyhatalmai is követik ezt.

Szerinte a moszkvai látogatása egyfajta békemisszió is volt a mostani időszakban. A miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország egyfajta jégtörőként szolgál Kelet és Nyugat között.

Orbán Viktor azt mondta, ilyen hosszú asztalnál még sohasem ült

Oroszországban más szabályok vannak, az orosz elnökre nagyon vigyáznak, jegyezte meg a hosszú tárgyalóasztal kapcsán. Orbán Viktor elmondta, hogy 9 javaslattal érkezett, amelyből 8 esetben megállapodást is kötöttek. A részletek kapcsán elmondta a miniszterelnök, hogy dolgoznak Magyarország energiafüggetlenségén, amelynek része a naperőmű fejlesztések, ahogy Paks 2 is. Szerinte Magyarország a klímabajnok címre tör, hiszen 2030-ra 10 százalékra csökkenhet a káros anyag által érintett energia előállítása.

Orbán Viktor adott egy piros pontot Szijjártó Péternek a tavaly ősszel megkötött hosszútávú gázszerződés kapcsán. Azt is elmondta, hogy másfél éve a szakemberek döntő többsége azt javasolta, hogy ne kössünk hosszútávú szerződést. Ugyanakkor ezt másképp gondolták, így született végül meg a kontratus, ami a miniszterelnök szerint biztosítja a rezsicsökkentést. Orbán Viktor megint megismételte a néhány napja elsütött szlogent, hogy "Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés.”

A koronavírus oltóanyag-gyártás kapcsán elmondta, hogy nagyot léptek előre a Szputnyik és a Szputnyik Light kapcsán. Orbán Viktor azt jelezte, hogy Palkovics Lászlónak kell majd véglegesíteni a megállapodást. A Pfizer antivirális szert meg tudjuk venni, a gyártásra viszont nem lát lehetőséget. Az EU-n belül ugyanakkor keresik a gyártókapacitásokat, Magyarország jelentkezett arra, hogy a debreceni üzemből lássák el a belső piacot.

Szóba került az Európai Bíróság várható döntése, amely február közepén elmarasztalhatja Magyarországot. Mint Orbán Viktor elmondta, Európának megvan a hagyománya a birodalmi szervezésre, ahogy a nemzetállami felépítésre is. Brüsszel azonban európai birodalmat épít, miközben nekünk a nemzetállamok Európája a megfelelő. A Bizottság például rendre beleszól a tagállamok életébe, erre példa a miniszterelnök szerint az újjáépítési alap pénzeinek visszatartása. Szerinte nem csak Magyarország jogait csorbítja Brüsszel, hanem másokét is, ezért ki kell állni a nemzeti érdekekért Orbán Viktor szerint.

Az elmúlt hónapoltól eltérően a járványról csupán néhány mondat erejéig beszélt. Ám ez Orbán Viktor szerint szimbolikus is, hiszen úgy tűnik túl vagyunk ennek a hullámnak a nehezén. Persze észnél kell lenni, de az adatok azt jelzik, hogy az omikron kevésbé veszélyes, mint a korábbi változatok. A kormány ezért is döntött a védettségi igazolványok meghosszabbításáról.