Orbán Viktor hétvégi bejelentése sok munkanélkülit terelhet az építőiparba

Négypontos gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be szombaton Orbán Viktor miniszterelnök, melynek gazdasági hatásait elemezte Király Béla, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában. Kollégánk úgy vélte, hogy a legnagyobb hatása a korábban már ismertetett lakásfelújítási támogatáshoz nyújtandó hitelprogram lehet.

Mint azt Orbán Viktor közölte, a gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe. A kedvezményes hitel kondíciója jobb, mint a piacon jelenleg elérhető konstrukció, így várhatóan az eredetileg tervezettnél nagyobb kör számára lesz elérhető.

Újdonság, hogy Novák Katalin hétfői Facebook videója szerint a felvett hitelt egy éven belül fel kell használni, hogy az érintettek igénybe vehessék a vissza nem térítendő támogatást, ez viszont vélhetőleg felpörgeti az építőipart. Mindez pedig azzal a hatással is járhat, hogy ebben a szektorban találhatnak munkát, azok, akik korábban más területen dolgoztak, de elvesztették az állásukat. Az persze nagy kérdés, hogy az egyébként munkaerőhiánnyal küzdő építőipar számára mekkora segítséget jelent majd a képzetlen munkaerő.

A beszélgetés során szóba került a Brexit is, az idő szorításában ugyanis egyre kilátástalanabbnak tűnik, hogy megállapodással végződik a búcsú. A felek álláspontja ugyanis néhány kérdésben továbbra sem közeledik. Így januártól a britek számára mindez komoly kihívásokat jelenthet majd, akiket a koronavírus most megjelent mutációja egyébként is erősen sújt.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: