Orbán Viktor: illúzió, hogy a maszk megvéd

Első téma a járványhelyzet volt, azon belül is főként a már ismert frázisokat ismételte többször, mint az "oltás működik, Magyarország működik". Arra a kérdésre, hogy van-e trükk az "oltásellenesek" meggyőzésére, a miniszterelnök annyit mondott: jó példával jár elöl. Ő maga hétvégén kapja meg a harmadik oltását.

Felidézte a Romániában kialakult helyzetet, és megjegyezte, hogy ott az átoltottság 29 százalék, nálunk pedig 59.

Magyarországon az oltottként megbetegedők aránya 1 százalék alatt van.

Ezért Orbán Viktor próbál a lelkére beszélni az embereknek, most is elmondta, hogy nem fogják tudni elkerülni a negyedik hullámot. A delta variáns sokkal agresszívebb, mint ami korábban volt, ezért nem abból kell kiindulni, hogy egy éve mekkora veszélynek voltunk kitéve.

Három téma volt fókuszban (Fotó: MTI) Három téma volt fókuszban (Fotó: MTI)

A maszkviselésre felhívó MTA-közlemény kapcsán elmondta, nála is van maszk, ha indokoltnak látja, fel is veszi, ezt tanácsolja másoknak is, de ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy a maszk megvéd, mert nem.

Migránshelyzet

A miniszterelnök szerint azért vetődött fel Brüsszelben a kötelező kvóta felmelegítése, mert a nyugat-európaiak nem bíznak saját magukban. Ott feladták azt a reményt, hogy a saját nemzetük asszonyai és férfiai úrrá tudnak lenni a demográfiai válságon. "Hiányzik egy német, jó lesz helyette egy afrikai vagy ázsiai, darab, darab. Gyártószalag mellett mindegy, ki áll" - magyarázta a kormányfő a nyugati észjárást, aki szerint minden felmérés szerint a magyar fiatalok akarnak gyereket vállalni, akár többet is. Ezért most sok kis Dávid szervezkedik Góliát ellen - utalt 12 ország (pl. Ausztria, Görögország) összefogására migráns- és kvótaügyben.

Azt viszont hiányolja Orbán Viktor, hogy a nagyvonalúság, a hibák elismerése nem része az európai politikának. A 6 éve tartó tömeges migráció ugyanis láthatóan nem váltotta be a hozzá fűzött nyugati reményeket, nem állnak munkába a bevándorlók, egymást nem tudják elfogadni az emberek. Soha egyetlen vezető nem mondta azt, hogy nektek volt igazatok, helytelenül támadtunk benneteket, nézzétek el nekünk.

Rezsiárak

A miniszterelnök felidézte, hogy az Orbán-kormány legelső csatáinak egyike volt a rezsiharc Brüsszellel, de végül sikerrel zárult a harc, és a rögzített ár megvéd most bennünket - mondta Orbán. Megjegyezte, hogy jelenleg Bécsben az áramért duplaannyit kell fizetni, mint Budapesten, Berlinben pedig triplaannyit. A gáz ára Bécsben háromszorosa a budapestinek, Berlinben pedig kétszerese.

Ha nem lenne rögzített ár, piaci árakon most éves szinten 380-400 ezer forinttal többet fizetne egy átlagos család - jegyezte meg a miniszterelnök.

Kritikaként fogalmazta meg, hogy fél éve már lehetett látni, hogy az árak felfele indulnak el, Brüsszel felkészülhetett volna erre a helyzetre, de ehelyett megfejelik a dolgot. További áremelésre készülnek az áram, a gáz és az üzemanyag tekintetében is. Meg akarják adóztatni az azokat a klímavédelem jegyében, akiknek van saját autójuk és lakásuk. A jövő heti csúcson ezért a V4-ek meg akarják ezt akadályozni, rá akarják venni a bizottságot, hogy álljon el ettől, helyette azt kell sarcolni, akik a szennyezést okozó ágazatokon nyerészkednek.