Orbán Viktor mondott valamit a reptérről, aztán a kormány belefogott az ellenkezőjébe

Ez olvasható a Direkt36 tényfeltáró központ legújabb cikkében, amely a Telexen jelent meg.

A portál az erről szóló információhoz úgy jutott hozzá, hogy miután nyáron kiderült, Mangolddal a kormány 8,2 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött a reptér ügyében, közadatkérés keretében kikérték a tavaly vele megkötött összes szerződést. Az azóta megszűnt Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) több dokumentumot is a Direkt36 rendelkezésére bocsátott, ezek közül messze a legnagyobb értékű a reptérrel foglalkozó volt.

Eszerint Mangold cége, a Mangold Consulting GmbH a munkáért cserébe bruttó 21 590 000 euró megbízási díjra volt jogosult, a dokumentum szerint ez átszámolva nem haladhatta meg a 8,204 milliárd forintot. A szerződés egy másik pontján erre a 21 590 000 eurós tételre már sikerdíjként hivatkozik. Azt írják, ebből kerül levonásra az a bruttó 2 654 300 eurós (körülbelül 1 milliárd forintos) előleg, amelyre Mangold a szerződés szerint jogosult. A dokumentum szerint ebből a sikerdíjnak nevezett összegből vonták le a cégnek fizetett havi díjat is, amely a szerződés január és július közötti hatálya alatt összesen bruttó 997 900 eurót (kb. 380 millió forintot) tehetett ki.

Nem teljesen világos, hogy a 8,2 milliárból fennmaradó kb. 6,8 milliárd forintos összeg volt-e az a tényleges sikerdíj, amelyre Mangold az üzlet nyélbeütése esetén lehet jogosult. A sikerdíjról a szerződés még azt írja, az akkor jár, ha a tanácsadói szerződés lejárta – ez normál esetben idén július végén történt meg – után 12 hónapon belül megtörténik a reptér visszavásárlása. A szerződést azonban a megkötése után néhány héttel később, idén január 25-én módosították. Eszerint ezt a 12 hónapos határidőt, amíg Mangold jogosult a sikerdíjra, 24 hónapra tolták ki.

A sikerdíjra vonatkozó részeket a Direkt36 szerette volna tisztázni, többek között azt, hogy az előlegen és a havi díjakon felüli rész számít-e ténylegesen sikerdíjnak, illetve erre a jövőben még jogosult lehet-e Mangold. A kormány azonban ezekre nem válaszolt.

A tényfeltáró portál rendelkezésére bocsátott iratokból az is kiderült, hogy a reptéri megbízáson felül a kormány tavaly még nyolc másik, különböző témákról szóló tanácsadói szerződést is kötött Mangold cégével. Ezek 2021 április és 2022 március közötti időszakra szóltak, a keretösszegük pedig összesen 419,25 millió forintot tett ki. A szerződések egy része a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről szólt.

Mangold évtizedek óta a német gazdasági elit köreiben mozog, és most már több éve dolgozik tanácsadóként az Orbán-kormány mellett. Jó orosz kapcsolatokkal is rendelkezik, emiatt a német sajtóban Mr. Oroszországként is emlegetik, és korábban segédkezett például a Paks II-projekt körül, amelynek építésével a magyar kormány az orosz Roszatomot bízta meg, írja a Direkt 36.