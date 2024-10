Orbán Viktornak is fontos lehet ennek a cégnek az indulása

Erről lesz szó a cikkben: Harapófogóba került autógyárak

25 ezer eurós lélektani határ

Magyar sajátosságok

Szegedi vigyázó szemek a BYD-n

Az új elektromos autók értékesítése meglehetősen gyengén alakul, az elmúlt hónapok, az uniós eladások siralmas számait az Mfor is több cikkben elemezte. Ugyan a szeptemberi adatok azt jelezték, hogy túljutott a piac a mélyponton, a nagy európai autógyártó vállalatok tervei így sem fognak teljesülni az idei évben. Ennek megfelelően a Volkswagen, a Stellantis, a BMW és a Mercedes-Benz mind csökkentette nyereségprognózisát, a kiadott közleményekben ők is az intenzív versenytől kezdve a gyenge európai keresleten át az amerikai készletek növekedéséig számos nehézségről adtak számot. A Renault az egyetlen olyan nagy európai autógyártó, amely nem adott ki profitfigyelmeztetést a közelmúltban, ám a francia cég vezetői is óvatos nyilatkozatokat adtak a most zajlott Párizsi Autószalon előtt.

Kapcsolódó cikk Pánikban az iparág, a magyar gazdaság is bajba került Már az első félévben is akadozott az elektromos autók európai értékesítése, ám ami augusztusban történt, az tényleg rémálomszerű volt.

Tovább bonyolítja ugyanis a társaságok helyzetét, hogy az iparágra nehezedő nyomás jövőre tovább fokozódik, 2025-ben ugyanis új uniós kibocsátási célok lépnek életbe. Ezek értelmében az autógyártóknak csökkenteniük kell flottájuk szén-dioxid-kibocsátását – az elektromos és hibrid járművek arányának növelésével –, különben nagy összegű bírsággal kell számolniuk. A szabályok szerint valamennyi értékesített jármű kibocsátását összegzik, és ennek alapján határozzák meg a cégek által fizetendő összeget. Így hiába tapasztalható az utóbbi időben a hagyományos benzines és dízelmotorokkal szerelt járművek iránt növekvő kereslet, ezek eladásának növelése a cégek számára a várható büntetés miatt nem éri meg.