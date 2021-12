Óriási lépést tett Nagy-Britannia a női foci felzárkóztatásáért

Megállapodott az angol labdarúgó-szövetség (FA) és a brit Barclays bank, a pénzintézet három év alatt 30 millió fonttal támogatja a szigetország női fociját. A 2022-23-as szezontól a 2024-25-ös végéig tartó szponzoráció összege rekordot jelent a szigetországi nőisport-szponzoráció történetében, írja a Guardian.

Köztudott, hogy a Barclays már 2001 óta a férfi elsőosztály, vagyis a Premier League névadó partnere, de azt valószínűleg csak a női focit követők tudják, hogy ugyanilyen megállapodása van a brit női elsőosztállyal, a Women’s Super League-gel is, annak 2019-es professzionalizálódásától fogva.

Örül az Arsenal női csapata. Vágott kép. (Az eredeti a Women’s Super League Twitter-csatornájának fejlécében látható.) Örül az Arsenal női csapata. Vágott kép. (Az eredeti a Women’s Super League Twitter-csatornájának fejlécében látható.)

Az új szerződés ezt az együttműködést hosszabbítja meg 2025-ig, ám a továbbiakban a Barclays a női másodosztály (a férfihez hasonlóan ezt is Championshipnek hívják) névadója is lesz, illetve támogatják a női utánpótlás-nevelést, vagyis a lánykorúak bajnokságait is. A 30 millió font a korábbi nőifoci-szerződés értékének a megduplázását jelenti.

Az utánpótlás-nevelés egyik fontos ága az FA Girls’ Football School Partnership program, mely célja az, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a focihoz a lányok számára a szigetország általános- és középiskoláiban. Ezt is szponzorálja a Barclays már 2019 óta, az új szerződés pedig a támogatás folytatását is kimondja. Eddig már több mint 12 ezer brit iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, a cél, hogy 2024-ig 20 ezer iskolát vonjanak be.