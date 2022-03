Oroszország szankciókat vetett ki Bidenre és Blinkenre

Az intézkedés sokkal inkább szimbolikus lehet, nem világos ugyanis, hogy mekkora hatással is lehetnek ezek a gyakorlatban az amerikai tisztviselőkre.

Szakértők szerint ezek a szankciók is az orosz közvéleménynek szólnak leginkább. Putyin ugyanis szívesen mutatja be úgy a háborút a hazájában, hogy Oroszország ellenáll a Nyugat, főként az Egyesült Államok agressziójának. A mostani intézkedés is ennek a narratívának a része lehet - írja a Sky News

Hogy pontosan mik ezek a szankciók, arról nincsenek információk egyelőre.

Az Interax hírügynökség tájékoztatása szerint a szankciókkal érintett személyek listáján az amerikai elnök és külügyminiszter mellett szerepel még: