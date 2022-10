Őszi jóslat: új Covid-hullám és erősebb influenza-szezon várható

Az új Covid-alvariánsok csoportja november végére új hullámot indíthat el Európában és Észak-Amerikában – figyelmeztetnek szakértők. A legfrissebb adatok szerint a koronavírus-fertőzések száma 14 százalékkal nőtt, mivel az omikron-család alváltozatai remek immunrendszer-kerülő képességeket fejlesztettek ki a Bázeli Egyetem Biocentrumának korai felmérése szerint. A kutatóintézet - amely a járvány kezdete óta vizsgálja a vírus evolúcióját -, rámutat: már létezik az alváltozatoknak olyan „kollektívája”, amelyek hipersebesen képesek terjedni.

A BQ1., a BA.2.75.2 és a BA.2.75.2 éppen azon új alváltozatok közé tartoznak, amelyek „jelentős hullámot” generálhatnak a hidegebb időjárás megjelenésével.

„A most érzékelhető tendenciák nagyon eltérnek a járvány első tapasztalataitól. Az omikron az első olyan változat, amely ügyesen lavírozik az immunitás megkerülésével, ezért okozott ekkora hullámokat. Most először látunk azonban sok olyan alváltozatot párhuzamosan felbukkanni, amelyek mindegyike nagyon hasonló mutációkkal rendelkezik, és amelyek mindegyike még mindig elég jól kikerüli az immunrendszert” – mondta Cornelius Roemer, a Biocentrum számítástechnikai biológusa a The Independentnek.

Nem biztos, hogy kiderül, Covid, vagy influenza. Fotó: Depositphotos Nem biztos, hogy kiderül, Covid, vagy influenza. Fotó: Depositphotos

Roemer szerint, aki világszerte különböző laboratóriumi adatbázisokból elemzi a Covid szekvenálási adatait, és tagja az Egyesült Királyság vezette Pango Networknek, amely új változatokat nevez meg, hangsúlyozza, hogy

a jelenlegi fertőzési hullám új kihívást jelent a kutatók számára, mert most először nincs kiemelkedő, aggodalomra okot adó változat, „csak” alváltozatok egész sorozata.

Hozzátette: az új alváltozatok helyzete folyamatosan változik, a héten Kínában egy újabb immunelkerülő mutációt – az XBB-t – mutattak ki.

Roemer arra hívja fel a figyelmet, hogy a korábbi hullámokhoz képest az új alváltozatok olyan tendenciákat mutatnak, amelyek jobban illeszkednek a váratlan BA.5 által kirobbant nyári hullámához, és aggódik mert az esetek még azelőtt növekedhetnek, hogy az új változatok jelentősen felgyorsulnának, vagy az új esetek többségét jelentenék.

"Észak-Amerikában már van is egy kisebb hullám anélkül, hogy a változatoknak különösebb hatása lenne" - mondta Roemer.

A változatok akkor kezdenek felgyorsulni, amikor elérik az esetek 50 százalékát, de ettől még nagyon messze áll a kontinens. Összességében az új változatok csak az új esetek 5-10 százalékát teszik ki.

Inkább az influenza lesz erősebb idén?

Négyszer annyi új koronavírus fertőzöttet, háromszor annyi kórházi ápoltat és 20 százalékkal több halálesetet mutatnak a statisztikák Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Az új fertőzöttek száma 21 százalékkal, a kórházban ápoltaké 50 százalékkal nőtt az egy héttel ezelőtti számokhoz képest. A halálesetek száma ezen a héten 73 volt, ami szintén másfélszer több, mint korábban.

„Annak ellenére, hogy az omikron és a koronavírus-esetek ismét emelkednek, mégis azt gondolom, az influenza vírus ebben a szezonban súlyosabb és komolyabb betegségeket okozhat, mint az előző években,

hiszen eddig a járványügyi intézkedésekkel két legyet ütöttünk egy csapásra: mind az influenza, mind a koronavírust el tudtuk kerülni. Én úgy gondolom, a lakosság és a populáció védettsége az influenzával szemben jelentősen csökkent” – fejtette ki Jakab Ferenc virológus az ATV-nek.

Európa más részein is felpörögtek a Covid esetek. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb adatai szerint a 65 év felettiek körében 9 százalékkal nőtt a megbetegedések száma szeptemberben, ami az első jelentős növekedés a régióban a nyári hullám óta.

Roemer az új alváltozatok növekedési trendjei alapján úgy kalkulál, hogy november végére új hullám indulhat el Európában és Észak-Amerikában. A Biocentum kutatócsoportjának vezetője, Richard Neher professzor egyetértett abban, hogy a BA.2 és BA.5 ágak által vezérelt hullám már elkezdődött. Úgy véli, hogy bár az esetek száma nő, de mivel a lakosság jelentős részét beoltották, csökkent a súlyos betegség valószínűsége.

Ugyanakkor James Young virológus professzor azt is mondta, hogy a Covid-tesztelő laboratóriumok leépítésével az Egyesült Királyság egyenesen „vak” az új lehetséges változatok észrevételére.

„Pedig csak a PCR-tesztekből származó szekvenálás segítségével tudjuk kimutatni a változatokat vagy megjósolni, hogy mi következhet, és ez közel sem megy olyan mértékben, mint egy évvel ezelőtt” – tette hozzá.

Magyarországon is hasonló a helyzet. Az állam 2022. áprilisában teljesen kiszállt a koronavírus diagnózisát megerősítő tesztelésből.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) minderről a háziorvosoknak április 16-án küldött levelet, amelyben azt írták, hogy április 19-én 0 órától az Országos Mentőszolgálat háziorvosi megrendelésre nem végez koronavírus-tesztelést, így nem lesz lehetőség időpontok foglalására sem. A háziorvosok térítésmentesen csak a gyorstesztet tudják elvégezni. Az viszont gyakran ad téves negatív eredményt, így nagyon sok olyan beteg lehet majd, aki bár nem tud róla, fertőz. Korábban a mentőktől lehetett térítésmentesen kérni a PCR tesztelést, amire április 19-től megszűnt a lehetőség. Annak, aki PCR-teszttel kontrolláltatná negatív gyorstesztjét, a saját költségén kell elvégeztetnie ezt a vizsgálatot.

Október 1-jétől pedig a gyorstesztek is már csak a patikákban elérhetőek.

Ezzel a lépéssel az újabb Covid-járvány küszöbén közel ezerrel szűkül azon helyek száma, ahol a lakosság könnyen hozzáférhet a vírus gyors kimutatását segítő eszközökhöz.

„Pedig a tesztek iránti érdeklődés a nyáron is erős volt, és most, a termék kivezetésekor is, felfutóban volt – ezt Kanyó Roland, a DM PR- és marketingvezetője mondta a Népszavának.