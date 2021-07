Osztrák építőipari cégeknek is fájhat Orbán Viktor exporttilalmi döntése

Orbán Viktor pénteken az ellátást javítani és az árakat letörni szándékozó intézkedéseket jelentett be az építőanyagoknál. Eszerint októbertől kiviteli korlátozás lesz bizonyos termékeknél (vélhetően az épületfáról, a vasról és az acélról van szó, de mások is lehetnek még). Addig is kivitel esetén kötelező bejelentés lesz, és állami elővásárlási jogot vezetnek be. Ezen kívül egy bizonyos árszint fölött a profit 90 százalékát el fogják vonni, kavicsnál, sódernél egészen biztos, de más termékeknél is szó lehet erről.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy kinek fog fájni, ha tényleg bevezetik a kiviteli tilalmat, de vélhetően főleg a külföldieknek. A feltételes mód azért indokolt, mert az EU egyik alap elvét, a termékek és szolgáltatások szabad áramlását sérti. A lapunknak név nélkül nyilatkozó itteni gyártó cégek mindegyike kétségesnek vélte, hogy erre Brüsszelben rábólintanak. Bármilyen korlátozás piacellenes lépés lenne és erősen diszkriminatív a külföldi tulajdonú cégekkel szemben. Szintén nem lenne piacbarát a hatósági ár bevezetése.

Osztrák túlerő

Jelenleg egyébként az építőanyag termelésből származó összes hazai árbevétel 46 százaléka a magyar, 54 százalék a külföldi tulajdonú vállalkozásoké. Vannak olyan gyártók, amelyek termékeik kisebb részét (10-30 százalék) a környező országokba szállítják, de olyan is van, amelyik a Nyugat-Európából érkező alapanyagot itt beépíti termékébe, majd – mivel ezeknek egy bizonyos része nem használatos a magyar piacon – külföldön, jellemzően Nyugat-Európában értékesíti.