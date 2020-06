Parkolási mutyi Budapesten: új polgármesterek-régi céges partnerek

Hogy a cég mindenkivel jóban van, azt jól mutatja, hogy a Sessionbase a tulajdonosa a SIS Invest Zrt. nevű cégnek, amelyek Szellem Zoltánhoz és Várszegi Zsolthoz köthetők . A 24.hu írta arról , hogy Szellem a kilencvenes évek közepén a Fidesz gazdasági hátországának egyik aktív szereplője volt. Várszegi Zsolt pedig a hvg.hu cikke szerint a Sys IT Kft. egyik tulajdonosa, a cég elnyerte a BKV informatikai közbeszerzését tavaly júliusban, alvállakozója pedig a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozóhoz köthető 4iG lett.

A céget nem csak az ellenzéki, hanem a kormánypárti média is gyanúsnak találta; Karácsony Gergely főpolgármestert támadták azzal, hogy még zuglói polgérmesterként titkos szerződést kötött a társasággal. Az Origo tavaly augusztusban írt arról, hogy a XIV. kerületi polgármester egy új parkolási szerződést kötött a zuglói képviselő-testület és a helyi bizottságok megkerülésével egy szoftvercsomag értékesítéséről a Sessionbase Kft.-vel.

Az I. kerületben viszont ellenzéki lett a polgármester, a Sessionbase viszont maradt. Az önkormányzati tulajdonban lévő Budavári Kapu Kft. márciusban kötött egy évre szóló szerződést a céggel parkolás-ellenőrzési szoftver biztosítására 930 ezer forint/hó áron. Az biztos, hogy 2016-ban is őket választotta az akkor még fideszes vezetésű önkormányzat, a szerződést ugyanúgy Schaffer Zoltán tulajdonos-ügyvezető írta alá.

A cég neve ismerősen csenghet. A 444.hu 2018-ban és 2019-ben is részletesen bemutatta, hogy az akkor még fideszes vezetésű ferencvárosi önkormányzat megbízásából a parkolási rendszert kezelő Sessionbase Kft. adatbázisában több módosítás is történt; konkrétan készült egy VIP-lista azokról az autókról, melyek ingyen parkolhattak, és parkolási szabálytalanság esetén sem bírságoltak a kerületi parkolóőrök. A rendőrség azonban megszüntette a nyomozást az ügyben, mert szerintük nem történt bűncselekmény.

Bár a tavaly őszi önkormányzati választások egyik fő kampánytémája a különböző parkolási mutyik voltak Budapesten, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy túl sok minden nem változhatott parkolás-ügyben, ugyanis pártszínektől függetlenül ugyanaz a cég bukkan fel most is több kerületben, mint amelyik az egyik kulcsszereplője volt a korábbi botrányoknak.

