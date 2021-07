Pénzeső hullik Visegrádra, döntött a kormány a nagyszabású felújításról

Újjászületik a visegrádi vár és környezete a most induló és 2035-ig tartó „Visegrád 700” kiemelt kormányzati beruházási programba - jelentette be tegnap a kormány. A Magyar Közlönyben pedig meg is jelent a „Visegrád 700” fejlesztési programról szóló kormányhatározat, amely rögzíti: a kormány egyetért azzal, hogy a visegrádi fellegvár, a királyi palota, az alsóvár és a Salamon-torony, valamint a völgyzárófal és a vízibástya felújítása megvalósuljon. A felújítás hosszabb ideig tart, a kormány folyamatosan biztosítja rá az évi néhány milliárd forintos forrást.

A határozatból kiderült még, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a Visegrádi önkormányzat 819,1 millió forintot kap egy tornacsarnok befejezésére, egy parkoló kialakítására, valamint a Kálvária felújítására. Eöry Dénes, Visegrád polgármestere szerint azzal, hogy egy, a mai látogató számára is rendkívüli látványosságnak számító attrakció jön létre, a város is jól jár, hiszen mindez a működés fenntarthatóságát szolgálja.