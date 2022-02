Pezsgő, tűzijáték, vörös puszi – a Függetlenség napja Kelet-Ukrajnában

Optimista, már-már mosolygós tekinteteken pásztázott végig az orosz tévé kamerája kedden dél körül Luhanszkban, a helyi „parlament” épületében, amikor a pár órával azelőtt összehívott képviselők nagy dologra készülődtek. Arra, hogy jóváhagyják a szakadár ukrajnai területen már jó ideje nem hivatalosan működő Luhanszki Népköztársaság függetlenségével felérő orosz rendeletet. Egy emberként szavazták meg, hogy ők bizony elfogadják Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő esti rendeletét e terület függetlenségéről.

Hogyan telt a Függetlenség első pár órája? - tette fel az álnaív kérdést a Rosszija24 hírtévé helyi alkalmazottja egy nőkből álló képviselőcsoportnak. Az egyik szépen kifestett hölgy elújságolta:

„Óriási öröm ez nekünk. Nyolc éve várunk erre, és bizony pezsgőztünk egy jót. Volt tűzijáték is.”

Majd megmutatta a „parlamenti” dokumentumot, amiben a szavazás tényét foglalták össze. A legérdekesebb az volt, amikor az operatőr ráment a papír aljára: egy nagy vörös csók nyomait láthattuk.

A csak Moszkva által elismert "köztársaság" első napját azonban beárnyékolta, hogy gyakorlatilag folytatódott a nyolc éve tartó lövöldözés az ukránok és az orosz szeparatista csapatok között. A helyi oroszbarát tévé sisakba és golyóálló mellénybe öltözött riportere a donyecki repülőtér túloldalán elhelyezkedő ukrán tüzérség válaszlövéseiről számolt be.

A bbc.com a luhanszki körzet ukrán oldalán állomásozó ukrán katonákat kérdezte az első napról, de azok nem szolgáltak újdonsággal:

„Pont ugyanaz volt kedden, mint nyolc éve minden nap. Lőttek és mi visszalőttünk”.

A brit portálon megjelent tudósítás szerint az orosz oldalon lévő Pokrovszkoje faluban nyilatkozó helyiek azt hangoztatták, hogy már sokkal régebben el kellett volna foglalni ezeket a megyéket.

„Ezek mindig is az Orosz Birodalom részei voltak, csak most visszajöttek hozzánk. Ha Ukrajna nem lép be a NATO-ba, akkor minden rendben lesz" – ismételgette egy idősebb, vélhetően nyugdíjas férfi.

Egy nénike meg azt mondta: „Lőttek, sokat lőttek, de most már elég, jöjjön a béke!”