Pulykakakast kellene venni, de hol?

Mit tud tenni e szakmai szervezet a pulykahús-fogyasztás növeléséért? Hiszen hétközben alig lehet kapni a diszkontokban, kivéve a pulykamellet, de azt minden háziasszony ősidők óta rántva teszi az asztalra, pedig talán lehetnének belőle fantáziadúsabb fogásokat is készíteni.

A pulykahús-fogyasztás növekedése vagy csökkenése számos gazdasági és társadalmi tényező együttes hatásától függ. Ezek között kell említeni többek között a fizetőképes kereslet meglétét, az áruházláncok kereskedelmi, beszerzési és árazási gyakorlatát, a fogyasztói ízlésben bekövetkező és változó trendeket, a piaci aktuális szabályozási gyakorlatot, az élelmiszerbiztonsági követelményeket, az importáruk jelenlétét, az ágazat versenyképességét és még számos olyan tényezőt, amelyek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlók számára hol és milyen pulykahús kapható.

A Hálaadás főszereplője

A Magyar Pulykaszövetség regisztrált tagjai mind ellenőrzött körülmények között, a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályoknak megfelelő működés révén termelik és forgalmazzák fogyasztóiknak a pulykahúst. Ezek többsége védjegyes termék, ami a fogyasztó számára egyet jelent a biztonsággal és a minőséggel. Mi arra buzdítjuk a vásárlókat, hogy ilyet vásároljanak. Az, hogy a termékeket hol lehet kapni, elsősorban kereskedelmi kérdés, amely nagy mértékben az áruházláncokon múlik. A termékpalettát a kiskereskedők is alakítják, attól függően, mit akarnak és tudnak eladni, de főleg a kereslet.

Hiába szeretnék védjegyes pulykahúst venni, ha a piaci hentesnek fogalma sincs honnan

származik az áru…Pedig, ahogy valahol olvastam, a pulykahús egészséges.

Igyekszünk online felületeken és közösségi platformokon egyaránt megismertetni a fogyasztókkal e húsféle gasztronómiai értékeit és táplálkozásbiológiai előnyeit. Ezeken a felületeken ötletekkel és receptekkel is szolgálunk. A termék magyarországi marketing-kommunikációját főleg a gyártók alakítják. Utóbbiak körében a legjelentősebb a piac több mint 50 százalékát uraló Gallicoop Zrt. A szövetség minden évben, a fő értékesítési időszakokhoz időzítve, kampányt folytat, szakmai konferenciát szervez, valamint a szeretemapulykat.blog.hu oldalakon keresztül szintén ötleteket ad a felhasználáshoz.

Régen lehetett kapni szinte mindenütt füstölt fél, alsó vagy felső pulykacombot, ami épp

elég volt egy vacsorára, körettel, salátával két személynek. Most sehol sem látjuk. A hűtött pulykaszárny még néhol előfordul, de egész pulykacomb sehol nincs a szupermarketekben.

Korábban valóban létezett nagy porciójú, több adagot kitevő kiszerelésben pulykahús, de a fogyasztói igények a kisebb kiszerelésű termékek irányába mozdultak. Ezzel párhuzamosan

megnőtt az igény a félkész, könnyen és gyorsan elkészíthető termékek felé, mint a húsgolyó,

a töltött pulykahúsok, egyéb fagyasztott termékek. Jelentősen szélesedett a virsli és más felvágottak termékpalettája. Az Ön által említett egész pulykacomb nagyobb kiszerelésű, ezért drágább, amire a mai gazdasági helyzetben nincs akkora kereslet.

Szóljunk a kereskedelem mellett a tenyésztésről is: hányan foglalkoznak ma ezzel itthon,

és melyek az ágazat legfőbb gondjai, örömei?

Magyarország a világ pulykahústermelésében csekély szerepet játszik: éves szinten 7-7,5 millió darabos élőállat előállításával, 5-5,5 millió darabos pulyka vágásával nem tartozik a jelentős szereplők közé. A Magyar Pulykaszövetség tagsági létszáma tavaly és idén is kétszáz körül alakul, a tenyésztőhelyek száma 269. Örömre adhatnak okot az agrárium fejlesztését célzó kormányzati intézkedések és fejlesztési támogatások, mint az állattartó telepek korszerűsítése, élelmiszeripari beruházások segítése. A gondok közül kiemelhetjük a madárinfluenza által okozott közvetlen károkat, valamint a járvány közvetett károkozását, amely hatósági telepítési és értékesítési korlátozásokban nyilvánul meg. Úgy gondoljuk, ennek megoldása lesz az ágazat egyik legkomolyabb jövőbeni kihívása.

Az USA-ban a nemzeti identitás része Még partra sem értek az európaiak, máris ünnepeltek, méghozzá a hagyományok szerint 1621-ben, a Mayflower fedélzetén. Az életben maradásnak örvendtek akkor: az előző évben Plymouth-hoz érkező, az Újvilágba az európai vallásüldözések elől menekült telepesek mintegy fele a hideg, az éhezés és az idegen, mostoha környezet áldozata lett az első télen. Hivatalosan George Washington hirdetett először ilyen nemzeti ünnepnapot, 1789 -ben. Rendszeressé Abraham Lincoln 1863 -as proklamációja után vált. A hálaadási hagyományok egyes részletei csupán az 1890-es és 1900-as évek elején alakultak ki, mikor az amerikaiakat megosztó polgárháború sebeinek begyógyítása és a nagyszámú

bevándorló asszimilációjának megkönnyítése érdekében, az amerikaiak igyekeztek megteremteni egységes nemzeti identitásukat. Az USA-ban mindig november negyedik csütörtökjén tartják, míg Kanadában október második hétfőjén. Egyesek – főleg az őslakos indiánok, már akik megmaradtak – véleménye szerint a Thanksgiving Day a gyarmatosítók általi hódítások és a bennszülöttek felett aratott győzelmeik ünnepléséhez is kapcsolható. Az 1970-es évek óta hálaadáskor az indián áldozatok emlékére a bennszülöttek és a velük szimpatizáló aktivisták minden évben Nemzeti Gyásznapot tartanak. Újabban Turkey D-nak, azaz T-Daynek is nevezik. Az újkori amerikai történelem egyik hagyománya, hogy – talán vezeklésül a sokmillió leölt állat miatt – az USA elnöke egy pulykának mindig megkegyelmez. (Ez a szokás több amerikai filmben is fellelhető, legutóbb például a Red, White and Royal Blue című világsikerű romkomban.)

A hazánkban élő külföldiek és az ide látogató turisták szívesen rendelnek az étlapról pulykát, bár a magyar receptek alapján készült fogásokban aligha ismernék fel kedvenc madarukat.

Van, akinek a pulykaszárnyból főzött leves is luxus

A pulyka a szakemberek szerint nagyon érzékeny állat, sokkal több oxigén kell neki, nagyobb

életteret igényel, és termetéből eredendően több tápot is fogyaszt, mint a csirke. Időközben az

is kezd egyre fontosabb lenni, hogy ez húsféle felelős állattartásból származzon. Érdekes

aspektus, hogy a szakemberek szerint a pulyka kétféle hús keveréke, azaz fehéré és vörösé is,

ráadásul kis karbonlábnyommal tenyészthető, és a szárnyasok közül a testarányaihoz képest a

legjobb húskihozatallal rendelkezik.

A magasabb tartási költség csak az egyik oka a pulykahús áremelkedésének, a többi itt is

természetesen a rezsiből és a munkabérekből következik. Márpedig, mint tudjuk, a magyar

piac nagyon árérzékeny. Sokaknak a pulykaszárnyból készült leves is luxus, hiszen még az

aprólék ára se két fillér. De talán karácsonyra a pulykamell még belefér az ünnepi

költségvetésbe. Néhány hentessel beszéltünk, akik szerint változatlanul ez a legkeresettebb

pulykahús féle karácsony előtt Magyarországon.