Rogán Antal gazdagítja leginkább a költségvetést

Tegnap este nyilvánosságra hozott, 2021-es évre vonatkozó miniszteri személyijövedelemadó-bevallásokból kiderül, mennyi volt a politikusok összevont adóalapja, mennyi adót fizettek tavaly, és mekkora adókedvezményben részesültek.

Rogán a gazdag feltaláló

2020-ban Rogán Antal adózta a legtöbbet a kormánytagok közül, 29,1 millió forint szja-t fizetett be abban az évben, az összevont adóalapja 194,5 millió forint volt. 2021-ben még ennél is többet, 66,9 millió forintot fizetett be az államkasszának a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője. Értelemszerűen az adóalapja is emelkedett, nem is keveset: 2021-ben már 446 millió forint volt – foglalta össze a Telex.

Rogán ezzel továbbra is rekordernek számít a kormánytagok között, még csak megközelíteni sem tudták a kollégái.

Ez nem is akkora meglepetés, ha azt nézzük, hogy találmánya minden eddiginél többet, 408 millió forintot hozott neki 2021-ben, és adókedvezményt sem vett igénybe.

Orbán igencsak puritán

Hozzá képest elég szerény volt a jövedelme Orbán Viktornak: a miniszterelnök adóalapja 31 millió forint volt, ami után 4,7 milliót adózott. Nála sem szerepel adókedvezmény. A jövőben ez jelentősen emelkedhet, hiszen a parlament nemrég fizetésemelést szavazott meg neki. Bruttó 3,5 milliót fog keresni, amihez jön még a bruttó 1,3 milliós képviselői fizetése.