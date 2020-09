Szijjártó Péter szerint is benne vagyunk már a második hullámban

Friss facebookos videóban magyarázza el Szijjártó Péter, miért van szükség a szeptember elsejétől élő, a külföldiek többségét érintő határzárra.

Mint ismert, a hónap elejétől - a kormány szándéka szerint a hónap végéig - élő szigorítás nyomán októberig nem jöhetnek be külföldi állampolgárok az országba, kivéve, ha V4-es tagország állampolgárai, akiknek szeptember elseje reggel kilenc óráig már megvolt a foglalása valamely magyarországi szálláshelyen, és a lefoglalt éjszakák nem lógtak át októberbe. Továbbá felmentést kaptak a katonai konvojok, az üzleti céllal érkezők, a határ 30 kilométeres körzetében ingázó dolgozók, a tranzitálók és a nálunk játszó idegenlégiós sportolók. A szifgorítás szükségességét a hónap végén felülvizsgálják, akkor döntenek a következő lépésről.

A külgazdasági és külügyminiszter a most közzétett videóban elismétli, miért kell az egy hónapos szigorítás: mert megjött a második hullám, itthon is romlik a járványhelyzet, de akkor még jobban romlana, ha továbbra is hurcolnánk be a megfertőződéseket külföldről. Mint mondja, ha nem léptetik életbe a határzárat, akkor valószínűleg itthon kellene visszahozni a tavaszról ismert szigorításokat - ezt akarták elkerülni.

"Hogyha a magyar gazdaságot még egyszer le kellene állítani, hogyha a magyar iskolákat még egyszer be kellene zárni, az azt gondolom, hogy drámai következményekkel járna, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból"

- mondja a videón Szijjártó.

A külügyminiszter kiemeli, hogy a cégcsoporton belüli külföldre utazás továbbra is szabad és korlátozásmentes. Tehát ha egy multi magyarországi egységében dolgozónak kiküldetésbe kell mennie a vállalat egy külföldi egységébe, akkor mehet, ugyanígy vállalatcsoporton belül külföldi is jöhet magyarországi kiküldetésre.

Egyébként a magyarok mehetnek külföldre, de a kormány azt tanácsolja, hogy csak akkor menjenek, ha muszáj, hazatérés után pedig két hetes karanténba kell menni, ami csak két, csak itthon végeztetett, negatív eredményű COVID-teszttel váltható ki, amit mindenkinek saját zsebből kell fizetnie. Szijjártó ezügyben arra hívja fel a figyelmet, hogy az a magyar állampolgár, aki igazolni tudja, hogy már átesett a koronavíruson, az karanténkötelezettség nélkül térhet haza külföldről.

A beutazó külföldi focicsapatok játékosainak csak egy negatív koronatesztet kell bemutatni a beutazás előtti három napból, de ez nem a magyar kormány találmánya, hanem az UEFA-protokoll, magyarázza még Szijjártó, miután áttért a sport témájára. A külföldről hazatérő magyar focistáknak viszont két negatív teszteredmény kell a karantén elkerüléséhez.