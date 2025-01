Szintlépés a magyar órabéreknél

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A földrajzi bontás szerint 2024 végére három régióban: Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon maradt 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér; ezeken a területeken jellemzően 1750-1900 forint között alakul az értéke. A többi régióban 2050-2250 forint közötti órabérek jellemzők, ám Közép-Magyarország és a főváros „látványosan” kiugrik a mezőnyből: az órabérek átlagos nagysága az előző negyedévhez hasonlóan ismét a 2900 forintos szintet közelíti. A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó, csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2024 negyedik negyedévében átlagosan 9,6 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben rámutatott, hogy a szellemi középvezetők körében tavaly is jellemzően januárban zajlott le a bérek éves szintű rendezése, ezért a tíz százalékot közelítő éves béremelési ütem azt jelenti, hogy ebben a bérkategóriában 5-6 százalékos volt a reálbér-növekedés. (MTI)

Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója elmondta, hogy bár a naptári év során egyszámjegyű volt a fizikai órabérek növekedése, a számok megfelelő értelmezéséhez figyelembe kell venni egy egyszeri hatást is: tavaly a minimálbér-emelést kivételesen egy hónappal előrébb hozták, így annak hatása már a decemberi bérekben érvényesült, az aktuális adatokat pedig magasabb bázishoz hasonlítják. Hozzátette, hogy az egyszeri hatás kiszűrésével becsléseik szerint 14-15 százalék között alakult a béremelkedés éves üteme a fizikai dolgozók körében, ami az jelenti, hogy a reálbér-emelkedés mértéke 10 százalék körül alakult.

