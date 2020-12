Tiborcz István cége közpénzből is építheti át a tokaji rezidenciáját

A legtöbb magyarországi szálloda a koronavírus-járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében legalább 2021. január 11-ig zárva van, de sok hotel az épület kicsinosítására használja fel a kényszerű szüntet. Nincs ezzel másképp a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia sem, amely Tiborcz István egyik cégének tulajdonában van.

Szállodánk - a várható december 11-i korlátozások feloldását követően - az évben már nem nyitja újra kapuit. A 2021-es évre tervezett felújítási és átépítési munkálatok már december hónapban kezdetét veszik és terveink szerint 2021. március 31-ig kitartanak

- olvasható az Andrássy Rezidencia oldalán.

Lapunk írta meg korábban, hogy a miniszterelnök vejének cége, a BDPST Zrt. tavaly vásárolta meg a TémaDesign Kft. 100 százalékos üzletrészét, melynek értéke 979,7 millió forint volt. Erről a vételről addig csak azt lehetett tudni, hogy a cégbírósághoz benyújtott dokumentumok alapján a megvásárolt üzletrészt a Magyar Fejlesztési Bank zálogjoggal terhelte, a dokumentumok alapján a BDPST 881 millió forintnyi banki kölcsönből fedezte a bevásárlást - ahogy ezt lapunk elsőként megírta. Az eladó pedig Mészáros Lőrinc volt.

Azt pedig még a napi.hu írta meg, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programnak is köszönhetően 2020 végére újulhat meg az akkor még a felcsúti milliárdos vállalkozó tulajdonában lévő ötcsillagos szálloda. A tarcali önkormányzat képviselő-testületének tavaly május 28-i ülésén Tapodi Attila szállodaigazgató mutatta be a fejlesztések látványtervét: 13 szobával bővül a Tokaj melletti szálloda, de a projekt része többek között egy külső medence kialakítása is.

A szálloda 2008 óta működik, de Tapodi Attila beszámolója szerint a hotel bizonyos területei már elhasználódtak, az "ötcsillagos szállodáknál egyébként elvárt az, hogy 10 évente megújuljanak" - derül ki a jegyzőkönyvből. A tulajdonos ezért határozta el az épület felújítását, a Kisfaludy pályázaton pedig sikeresen szerepeltek: 324,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyertek.

Emlékezetes, hogy elmondása szerint idén áprilisban azért szállt ki Tiborcz István az Appeninn Nyrt.-ből, mert véletlenül sem akar állami pénzek közelébe kerülni, és egyébként is sok támadás érte miatta a céget.

Annak idején azért is kezdtem el komolyabban ingatlanbefektetésekkel foglalkozni, mert ez egy olyan terület, amelyet kevésbé érintenek állami és önkormányzati tenderek, én pedig még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy a személyem miatt előnyben részesülnének az érdekeltségeim. Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul

- volt olvasható a BDPST közleményében. Való igaz, hogy a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia még akkor nyerte el a 324,5 millió forint közpénzt, amikor még Mészáros Lőrinc volt a tulajdonos. A koronavírus-járványig amúgy az ötcsillagos hotel forgalma 2017 óta folyamatosan emelkedett, hiszen a TémaDesign Kft. 2017-ben még csak 350 millió forint bevételt könyvelhetett el, míg 2019-ben ez az összeg már 504 millió forint volt, ami 44,5 millió forint profitot eredményezett.

Tiborcz István másik szállodája egyelőre még nem szorul felújításra, hiszen eleve csak július közepén nyílt meg a 19 szobás turai kastélyszálló. A luxushotel most is nyitva van, de csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhat.