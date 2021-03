Három északi ország is felfüggesztette az AstraZeneca vakcinát

A hatóság közleménye szerint a döntés azután született meg, hogy a beoltottak körében számos súlyos vérrögképződéses esetről érkezett jelentés. Ezek egyike halálos kimenetelű volt Dániában - olvasható a Business Insideren. A hatóság óvatosságból azt közölte, hogy még nem egyértelmű, hogy a vérrögképződés összefüggésben van a vakcinával.

Dánia felfüggesztette a vakcinát. Fotó: Depositphotos Dánia felfüggesztette a vakcinát. Fotó: Depositphotos

Korábban mi is írtunk az AstraZeneca-oltás személyes tapasztalatairól, munkatársunkat ugyanis épp ezzel a vakcinával oltották be.

A dán egészségügyi minisztérium szerint az már bizonyított, hogy az Oxford Egyetem és az AstraZeneca által fejlesztett oltóanyag biztonságos és hatékony, de reagálni kell a súlyos mellékhatásokról szóló jelentésekre is. A tárca az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálataira vár.

Norvégia és Izland is felfüggeszti elővigyázatosságból az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását - közölték az egészségügyi hatóságok. Öt másik európai országban is ilyen intézkedést hoztak, de csak az ABV5300 jelzésű szállítmányra vonatkozóan. Hozzájuk csatlakozott Olaszország is, amely az ABV2856 jelzésű szállítmányban lévő vakcinával történő oltást tiltotta meg.

Az AstraZeneca szóvivője a Business Insider kérdésére közölte: a vakcina biztonságosságát "figyelmesen tanulmányozták" és az adatok azt mutatták, hogy az oltásokat a páciensek szervezete "általában jól tolerálja". Az AstraZeneca számára a páciensek biztonsága a legnagyobb prioritás - hangsúlyozta a szóvivő, aki azt is hozzátette, hogy a hatóságok minden új gyógyszer engedélyezésére egyértelmű és szigorú előírásokkal rendelkeznek, és ez alól az AstraZeneca Covid-19 elleni vakcinája sem kivétel.

Dániában az AstraZenecán kívül még a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája van forgalomban, s az egészségügyi hatóságok szerint az AstraZeneca vakcinák felfüggesztése az oltási kampányt 4 héttel késleltetheti.

Az AstraZeneca részvényei több mint 2 százalékot estek a dán döntést követően.

Ausztriában múlt héten döntöttek hasonlóan, miután egy zwettli klinika két dolgozójánál léptek fel komplikációk. Egy 49 éves nőnél többszörös trombózist diagnosztizáltak, amely a halálát okozta 10 nappal az oltást követően, míg a 35 éves kollégájánál tüdőembólia alakult ki szintén vérrögképződés miatt, de az ő életét sikerült megmenteni.

Tegnapig bezárólag öt uniós tagállam - Ausztrián kívül Észtország, Litvánia, Luxemburg és Lettország - függesztette fel az AstraZeneca osztrák eseteket érintő tételének használatát. Dánia döntése viszont a vakcinának nem csak egy tételére vonatkozik, az AstraZeneca használatát teljes mértékben szüneteltetik.

Mit mond az EMA?

A Reuters szerdán az Európai Gyógyszerügynökség közleményére hivatkozva írta, hogy az EMA szerint sincs bizonyíték ezidáig arra, hogy a két osztrák megbetegedés összefüggésben állna az AstraZeneca oltásával, de vizsgálatot indítottak.

Azt is hozzátették, hogy az ABV5300 tételt 17 EU-országba szállították, és 1 millió vakcinaadagot tartalmaz. Néhány uniós ország ezt követően elővigyázatosságból felfüggesztette ezt a tételt, miközben az oltóanyag vizsgálata folyamatban van.