Tovább csökkent az új fertőzések száma, 128-an elhunytak

Folytatódott az elmúlt napok csökkenő trendje a fertőzöttek számánál, tegnap még közelebb került az ezerhez ez a napi adat. Az elhunytaké viszont nem mérséklődik olyan gyorsan, mint az új fertőzötteké, még mindig nagyon magas, 100 fölött van.

Az elmúlt 24 órában 1130 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 785 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 173 főre emelkedett. A beoltottak száma 4 123 697 fő, közülük 2 248 775 fő már a második oltását is megkapta - jelentette a koronavirus.gov.hu állami portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 538 965 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 218 829 főre csökkent, ez pár ezres mérséklődés az előző naphoz képest. Kissé enyhül a nyomás az egészségügyi ellátórendszeren, 4374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, viszont közülük 511-en vannak lélegeztetőgépen.

Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra, és 80 százalékuk meg is kapta azt. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak foglalni jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokat, valamint azok, akik arról SMS értesítést kapnak, Szputnyik vakcinára is foglalhatnak. A 16 -18 évesek péntekig regisztrálhatnak anak az oltásra - jelezte a portál.

Csak az érvényes regisztrációval rendelkezők tudnak majd online időpontot foglalni a jövő hét második felében tervezett oltásra, amely Pfizer-vakcinával fog történni a kórházi oltópontokon.

Az oltási program előrehaladásával és a járvány megfékezése érdekében már a Magyarországon élő külföldiek és a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra - emlékeztetett a portál.

Felhívták a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében kérik, hogy továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet!