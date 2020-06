Tovább terjed a koronavírus a világban

Franciaországban a koronavírus-járvány ellenőrzés alatt van - jelentette ki pénteken Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács elnöke az első olyan hétvége előtt, amelyen a franciák már száz kilométernél távolabb is elhagyhatják lakóhelyüket, és a családok a járvány kezdete óta először kereshetik fel távolabb élő hozzátartozóikat, akár az idősotthonokban is. Franciaország az európai járvány egyik fő gócpontja, a halálos áldozatok száma az egészségügyi tárca csütörtök esti összesítése szerint 29 065, de az elmúlt 24 órában már csak 44-en vesztették életüket.

Olaszország kilenc régiójában nem történt új haláleset a pénteket megelőző 24 órában. A halálesetet száma a korábbi napok tempójában, 85-tel nőtt és 33 774-re emelkedett. Az új fertőzöttek száma az előzi napinak több mint a kétszeresével - 518-cal - 234 531-re nőtt a halottakat és a gyógyultakat is számítva.

Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött (1,88 millió) és a legtöbb haláleset (több mint 108 ezer). Donald Trump amerikai elnök pénteki sajtókonferenciáján gazdasági fellendülést ígért 2021-ig, miután májusban a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések ellenére 2,5 millió új munkahely jött létre az országban.

