Túl sok az ingatlanos cég, lenyelnek néhányat a nagyok

A lassuló forgalom miatt sokan aggódni kezdenek az ingatlanpiacon. Ha kevesebb a tranzakció, akkor a kisebb közvetítők és más szolgáltatók vagy létszámot csökkentenek vagy rámennek a nagyértékű adásvételekre, hogy a jutalék fedezze a kiesett bevételt. De az is lehet, hogy inkább szövetkeznek valamelyik versenytárssal. Mostanában erre van egyre több példa.

Nem kell ennyi közvetítő vagy más internetes szolgáltató az ingatlanpiacon – mondhatnánk, ha csak felületesen vizsgálnánk azt a napokban jött hírt, mi szerint az egyik nagy magyar hálózat, az Otthon Centrum Holding (OC) többségi tulajdont szerez az Open House (OH) franchise és hitelközvetítő holdingban.

A jelzálogpiac áprilisban is nőni tudott és ez jól jött a hitelközvetítőknek. Fotó: depositphotos.com A jelzálogpiac áprilisban is nőni tudott és ez jól jött a hitelközvetítőknek. Fotó: depositphotos.com

Valójában nem bekebelezésről van, de majdnem. Formailag az OH a jövőben is önálló menedzsmenttel, a saját márkája alatt működik. A minősített többséget biztosító befolyás úgy kerül az Otthon Centrumhoz, hogy az OH eddigi tulajdonosai kisebbségi tulajdonosként felelnek a holding operatív irányításért, saját irodáikat pedig OH franchise partnerként üzemeltetik.

Az Open House-t sok évvel ezelőtt nagyobb hálózatokból kiugrott emberek hívták életre győri központtal, jobbára a Dunántúlon építettek ki állásokat. A mostani sajátos együttműködést inkább úgy kell felfogni, hogy előre menekültek. Tudnivaló, hogy a magyarországi ingatlanos adásvételeknek legfeljebb 40 százaléka zajlik közvetítők segítségével, az évi 140-160 ezer tranzakción két nagy és egy közepes lánc és sok kicsi, két-három emberrel (mind egyéni vállalkozó) működő cég osztozik. Az internetes oldalak előretörésével szűkült a mozgásterük, a hálózatoknál konzervatív becslések szerint is legalább 30 százalékos a fluktuáció.

A profin felépített hálózatok azonban nyereségesek. Az Otthon Centrum például 2021 első fél évében csaknem 3 milliárd forintos bevételt és 461 millió forintos adózott eredményt ért el. Egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 2 milliárd forintos bevétellel és 189 millió forintos nyereséggel zárt. A második félévről, így a teljes tavalyi esztendőről még nem közöltek részleteket.

A szintén tőzsdén jegyzett Duna House csoport (DH) itthon és a közép-európai térségben is erősen bővítette hatókörét, részben felvásárlással, akárcsak most az OC. Az idei első negyedévben 4,2 milliárd forint rekord jutalékbevételt ért el franchise ingatlanközvetítésben, 23,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Magyarországon 25,8 százalékkal, Lengyelországban 6,8 százalékkal nőttek a jutalékvolumenek éves szinten. Az Olaszországban a felvásárolt Realizza hálózat 105 millió forint jutalékot generált.

Még pörög a jelzálogpiac Mindkét nagy hálózat erős pozíciókat épített ki a lakáshitel-közvetítésben. Önálló üzletágat működtetnek erre. A DH által közvetített hitelvolumen 174,1 százalékkal 199 milliárd forintra ugrott az első negyedévben, túlnyomó részét, 99,2 milliárd forint értékű hitelt Olaszországban közvetítettek. Az OC által közvetített hitelekről egyelőre nincs adat.

A közvetítői vonal mellett az ingatlanhirdetési piacon is erős koncentráció zajlik-zajlott. Néhány hete vált ismertté a szakmai körökben már 2021 októberében tudott változás, hogy az OTP Bank egy projektcégen keresztül (OTP Otthonmegoldások Kft.) megvásárolta a Költözzbe.hu, az Újotthon.hu és a Startlak.hu ingatlanhirdetési portálokat.

A tranzakcióval a hitelintézet egy új piacra lép be és az egyedi látogatókat tekintve a második pozíciót szerzi meg. A három weboldalon összesen több mint 100 ezer eladó és kiadó ingatlan hirdetése érhető el, és havonta másfél millió oldallátogatást történik. A tranzakciót követően a portálok egy ideig szinte változatlan módon elérhetőek lesznek. Majd a lakás ökoszisztéma létrejöttével a három portál egyesül.

A nagy versenytárs ezen a téren az ingatlan.com, amelyik már évekkel ezelőtt felvásárolta az üzleti ingatlanokra szakosodott iroda.hu portálcsoportot (iroda.hu. raktaram.hu, retail.hu) és annak szakmai rendezvényeket szervező részlegét. A pénzügyi közvetítői piacon pedig a money.hu segítségével terjeszkedik. Az ingatlan.com sem panaszkodhat, a piacot magasan vezetőként tavaly nettó 3,8 milliárd forintos árbevételt ért el, ez 17 százalékkal haladta meg az előző évit. Gyakorlatilag a közvetítők és a magánszemélyek által feladott hirdetésekből él, már 120 főt foglalkoztat, ez 6 százalékkal több mint 2020-ban volt.

Kisebb jelentőségű, de jelzésértékű hír volt 2022 elején, hogy a pénzügyi összehasonlító oldalakat működtető Bank360 Zrt. megvette a 22 éves múlttal bíró Ingatlannet.hu oldalt. A hirdetési oldalon jelenleg több mint 110 ezer eladó vagy kiadó ingatlan szerepel az ország minden pontjáról. A Bank360.hu-t 2021-ben összesen 5,5 millió, pénzügyi témával kapcsolatban érdeklődő felhasználó látogatta meg, az Ingatlannet.hu-nak pedig közel 3 millió felhasználója volt tavaly.

A fenti, főleg a lakáspiacra összpontosító közvetítő vagy hirdető cégeken kívül az üzleti ingatlanokra szakosodott tanácsadóknál is fontos változások történtek ezekben a hetekben. Két amerikai nagyvállalat is magyar partnert talált és itt kíván terjeszkedni.

A magyar VLK Consulting az amerikai és a globális piac egyik nagyágyújával, a Newmark céggel alakított ki partneri kapcsolatot, egyfajta stratégiai szövetséget, s pár hete Newmark VLK Hungary néven köt bérleti és befektetési üzleteket, ad üzleti tanácsokat bérlőknek. A magyar vállalat előzőleg évekig a Cresa nevű szintén amerikai céggel volt üzleti kapcsolatban, de ezt 2021 végén megszüntette.

Az üzleti ingatlanok piacán is folytatódik a koncentráció. Fotó: depositphotos.com Az üzleti ingatlanok piacán is folytatódik a koncentráció. Fotó: depositphotos.com

Stratégiai szövetséget hoz létre a hazai CE LAND cégcsoport és az amerikai NAI Global, a két cég a továbbiakban NAI CELand márkanév alatt végzi közös ingatlanpiaci tevékenységét. A fókuszban marad az ingatlan eszközkezelés, a befektetési- és bérleti tanácsadás, valamint az értékbecslés.

A CE LAND, Magyarország egyik legnagyobb független ingatlankezelő- és tanácsadó cége 2004 óta van jelen a piacon. A NAI Global a világ egyik vezető kereskedelmi ingatlanközvetítő cége, amely több mint 300 irodával rendelkezik Észak-Amerikában, Latin-Amerikában, Európában, Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni térségben. A vállalat világszerte közel 5100 helyi piaci szakemberrel több mint 1,1 milliárd négyzetméternyi ingatlant és létesítményt kezel, valamint évente több mint 20 milliárd dollár értékű kereskedelmi ingatlanügyletet bonyolít le.