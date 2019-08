Már több mint 8 milliárd forint a paksi erőműre idén lehívott hitel állománya

Sokkal lassabban halad a munka, mint tervezték, még a beruházási központ felépítése is több körös tenderen dől el. Közben már csak Brüsszelre kell várni, hogy hatályba léphessen a módosított hitelszerződés.

Az Államadósság Kezelő Központ statisztikája szerint az első negyedévi 7,86 milliárd forint után a második negyedév végén 8,06 milliárd forint volt a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítésére lehívott devizahitel állománya. Az nem derül ki az adatokból, hogy ez az átértékelés hatása, vagy történt tényleges lehívás, mindenesetre elmondható, hogy az előző évi mintegy 24 milliárd forint után idén is igénybe veszi a magyar állam az oroszok által biztosított pénzügyi keretet. A tavaly lehívott összeget egyébként előtörlesztették a magyar költségvetésből, valószínűleg ez lesz a sorsa az idén lehívott összegnek is.

A Paksi Atomerőmű négyes reaktorának vezérlőterme 2019. június 25-én.(Fotó: MTI/Sóki Tamás) A Paksi Atomerőmű négyes reaktorának vezérlőterme 2019. június 25-én.(Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A hitelszerződés értelmében a 12 milliárd eurósra tervezett projekthez az oroszok 10 milliárd euró hitelt biztosítanak, a maradékot a magyar fél fedezi. A beruházás jelentős csúszásban van, már az engedélyezési, jóváhagyási fázisban sikerült több évvel elmaradni az eredeti ütemezéshez képest. A számítottnál többet kellett várni az Európai Unió jóváhagyására, de a magyar hatóságok is körültekintően igyekeznek eljárni, talán a kormány számára elfogadhatónál is körültekintőbben. Az alaposság oka, hogy az orosz technológia adaptációja nem megy könnyen az uniós jogszabályi, műszaki követelményekhez.

A csúszás eredménye, hogy idén a magyar kormány tárgyalni kezdett Moszkvával a hitelszerződés kondícióinak felülvizsgálatáról. A tavasszal elkezdődött egyeztetések célja, hogy a törlesztés kezdetét és végét módosítsák egy későbbi időpontra, mint a blokkok átadására eredetileg tervezett 2025-2026.

Nyár táján olyan hírek jelentek meg a Kormányinfón elhangzottak alapján, hogy a deal megköttetett, és már csak Brüsszel - megkerülhetetlen - jóváhagyására kell várni a megújított szerződés hatályba léptetéséhez. Erre a nyári szabadságolási időszak miatt eddig nem kerülhetett sor - a brüsszeli bürokraták is pihenni mennek ilyenkor - , de ősszel valószínűleg várható hivatalos bejelentés ebben az ügyben.

Ami a beruházás érdemi részét illeti, egyelőre az erőmű beruházási központjának megépítése jelenti a legnagyobb kihívást. A 300 fő ellátására, munkakörülményeinek biztosítására alkalmas tömbre pont a minap írt ki pályázatot a Paks II. felépítését koordináló társaság. Három céget fognak meghívni a tervek szerint a tenderre, azokat, amelyek a legvaskosabb referenciákkal rendelkeznek ezen a téren. A központra egyébként már tavaly is kiírtak egy pályázatot, amiből úgy tűnik, a reaktor üzemeltetéséhez közvetlenül nem kapcsolódó épületek felhúzása is több körös eljárásban folyik - ami a projekt időigényét jelzi, s tovább erősíti a vélekedéseket, hogy akár éveket is késlekedhet a blokkok átadása.