Úgy igénylik a munkáshitelt, mintha nem lenne holnap

Szólt arról is, hogy Legyen szakma a kezedben! címmel pénteken rendezik meg Budapesten a Kárpát-medencei Technikumok első Kiválósági Gáláját, amelynek keretében a legkiválóbb tanulmányi és közösségi teljesítményt nyújtó hazai és külhoni technikumok díjazza a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Egyre népszerűbb a munkáshitel: a bevezetése óta eltelt csaknem egy hónap alatt több mint kétezren igényelték, több száz esetben már folyósították is a kölcsönt – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az közmédiában pénteken. Emlékeztetett: a négymillió forintos munkáshitel lehetőségével a középiskolából kilépő, karrierépítésbe kezdő fiatalok élhetnek, a pénzt pedig szabadon felhasználhatják, így vállalkozásuk indítására vagy életkörülményeik javítására is fordíthatják.

A bevezetés óta egy hónap alatt több mint kétezren igényelték a munkáshitelt, több száz esetben már folyósították is a kölcsönt. A törlesztőrészlet várhatóan havi 33-35 ezer forint körül lesz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!