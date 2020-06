Újabb 45 millió forintot dobott a kormány az államtitkár városának

Ahogy arról lapunk beszámolt, Mezőkövesd már több állami támogatásban is részesült. Közel egy éve az egyike volt annak az öt borsodi településnek, mely részesült az akkor összesen kiosztott 300 millió forintos EU-s forrásból.

Mezőkövesd Tállai András felségterülete. A fideszes országgyűlési képviselő volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város polgármestere, most a Pénzügyminisztérium államtitkára. 2015-től a szervezet vezetőségi struktúrájának átalakítása után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, országgyűlési képviselői és államtitkári megbízatásait megtartva.

