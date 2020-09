Ötszázszor csörög a telefon naponta - és ez még csak a második hullám eleje

De ugyanígy a napi szükségletektől függően változnak a területi megoszlási arányok is, azaz, hogy hány kocsi jut Budapestre és vidékre. A tavasszal hadba állított mentőmotorok viszont mégsem látnak el COVID-feladatokat, jelenleg a hagyományos mentőellátásban vesznek részt.

Az, hogy az akutális 24 órában a plusz „COVID”-feladatokat hány egység látja el, az mindig a napi szükséglettől függően változik (tavasszal például 60 mentőegységben szabták meg ezt a számot, de most nem számszerűsít), a szóvivő azonban mindenkit megnyugtat:

A többszáz potenciális, koronavírus-gyanús esethez való riasztást az OMSZ 790 szervezett mentőegységgel látja el. Az orr- és garatváladékból szerzett mintavétel mellett a mentősök alapfeladatokat is ellátnak, tehát a szívrohamtól kezdve a sztrókig mindent.

Az úgynevezett második hullám óta, - mert hogy most már szinte minden szakértő egyért abban, hogy megkezdődött a járvány következő szakasza, - még több háziorvosi hívás érkezik az Országos Mentőszolgálathoz. Ma 301 fertőzést diagnosztizáltak és egy embert halt meg.

Az első hullámot követő viszonylag nyugodt nyár után jelentős esetszámmal köszöntött be a második hullám. A lapunknak nyilatkozó Győrfi Pál szerint az Országos Mentőszolgálat jól bírja a megnövekedett munkát, pedig már a 80 ezret közelíti az elvégzett PCR-koronatesztetek száma.

