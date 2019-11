Válasz helyett kioktatást kapott a képviselő Áder alapítványáról

Bár kiemelten kezeli a kormány a klímahelyzetet és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány munkáját, mégis a jövő évi költségvetés vesztesei lettek Áderék. Az alapítvány rendezvényszervezőt már talált, most médiaügynökséget keresnek. Megérkezett a válasz Jakab Péter kérdésére.

Nemrég írásbeli kérdéssel fordult Jakab Péter jobbikos országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy megtudja, „rendben van-e”, hogy Áder János köztársasági elnök alapítványa 250 milliót költ csak kommunikációra.

Kedden Orbán Viktor helyett Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára adott választ Jakab kérdésére.

Áder János előadást tart a klímaváltozásról a paksi energetikai szakgimnáziumban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) Áder János előadást tart a klímaváltozásról a paksi energetikai szakgimnáziumban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Orbán Balázs válaszából az olvasható ki, a kormánynak kiemelten fontos a klímavédelem, és ezzel az alapítvány munkája és célkitűzései. Írásbeli válaszában hosszasan sorolta, melyek az alapítvány munkái, azt miért támogatta 2019-ben 1,5 milliárd forinttal a költségvetés. Igaz, válasza nem tér ki arra, hogy jövőre már 300 millió forinttal kevesebbet, 1200 millió forintot irányoztak elő az alapítványnak. (Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.)

Orbán Balázs válasza nem mond sok újat, megismétli azt, ami az alapítvány oldalán is olvasható:

„a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célja a magyar társadalom környezeti és fenntarthatósági problémákkal szembeni érzékenységének növelése, a helyi közösségek bevonásának megteremtése. Célkitűzése továbbá a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos egyéni és társadalmi elkötelezettség kialakítása”.





„A klímahelyzet mindenki számára nagy kihívás” – folytatódik Orbán Balázs válasza.

Az államtitkár egyben megjegyzi azt is, Jakab Péter kérdése megtévesztő, ugyanis Áderék nem kommunikációra, hanem rendezvényszervezésre és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra írtak ki közbeszerzést.

Ahogy azt megírtuk, a köztársasági elnök nevéhez köthető alapítvány valóban rendezvényszervezési munkákra írt ki egy pályázatot még hónapokkal ezelőtt. A szakmai alkalmasságnál például kikötötték, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 nemzetközi konferencia lebonyolításáról szóló referenciával. További feltétel volt még, hogy az ajánlattevő árbevétele három lezárt üzleti évben érje el a 185 millió forintot.

Az eljárás során, augusztusban, több változtatást is tettek a kiíráshoz. Október végén aztán végül sikerült győztest hirdetni. A pályázatra 8 ajánlat érkezett, közülük az On Ad Production Kft-t választották ki győztesnek. A szerződést október 22-én meg is kötötték, végösszege nem változott a kiíráshoz képest, maradt 250 millió forint.

A céginformációs adatbázis szerint a 2014-ben alapított, budaörsi székhelyű vállalkozás fő profilja a reklámügynökségi tevékenység. Az On Ad Production Kft. egyébként alvállalkozóként már bedolgozott 2017-ben Balásy Gyula, a kormány jelenlegi kedvenc kommunikációs szakemberének cégének, a New Land Media Kft.-nek, valamint a korábban Száraz István tulajdonában álló Frank Digital Kft.-nek.

Az Mfor.hu korábbi cikke szerint ez a két cég nyerte meg a Magyar Nemzeti Bank 1,5 milliárd forintos reklámkampányát, amelyben a „Fogyasztóbarát termék”-nek minősített lakáscélú jelzáloghiteleket népszerűsítették.

Most médiaügynökséget keresnek

Közben a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány két nappal ezelőtt egy újabb pályázatot írt ki, ezúttal médiaügynökségi feladatok ellátására. Az elektronikus közbeszerzés rendszer adatai szerint a nyílt eljárás során a nyertes vállalkozás feladata médiavásárlásra, médiatervezési feladatok ellátására és média-megjelenések utóértékelésére terjedne ki. A keretszerződésben a rendelkezésre álló keretösszeg 65 millió forint + áfa. Az ajánlatokat november 29-ig várják.