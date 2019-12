Varga Mihály most egy facebookos fotóval szúrt oda Matolcsy Györgynek

Első látásra csak mérséklelten érdekes, második ránézésre azonban már pikánsabb fotót osztott meg szerdán hivatalos Facebook-oldalán Varga Mihály. A pénzügyminiszter a brüsszeli Eurogroup-ülésen készített képen kezet fog Christine Lagarde volt IMF-vezérrel, aki most már az Európai Központi Bank vezetője. Varga a mellékelt képleírásban azt emeli ki, hogy Lagarde

"Épp egy hónapja van hivatalban, az euró ezalatt tartotta árfolyamát az 1,1-1,11-s sávban a dollárral szemben."

Elismerését nyomatékosítja egy szép, zöld OK-val és egy súlyemelő-emotikonnal, így is jelezve, milyen erős az euró, és hogy ez szerinte mennyire helyénvaló. Kommentelő nyelven szólva erre szokták azt írni: érti, aki érti.

De aki esetleg nem érti, annak egy kis emlékeztető: néhány héttel ezelőtt zajlott le egy újabb, Matolcsy Györggyel folytatott pengeváltás. Mint ismert, az MNB-elnök akkor egy gazdasági körökben komolyabb hullámokat vető publcisztikában amellett érvelt, hogy végül is tök jó, hogy nem vezették még be az eurót Magyarországon, és most már ne is tegyék, hiszen sokkal jobban járnánk egy közös eurázsiai valutával, azé a jövő. Ennek kapcsán megkérdeztük Vargát, akinek véleménye ezúttal is ütközött Matolcsyéval: leszögezte, hogy uniós tagságunkkal vállaltuk az euró bevezetését, és ennek teljesítéséről a kormány nem tett le, valamint elmondta, hogy az eurót a legígéretesebb - de befejezetlen - kezdeményezésnek tartja az unióban. Matolcsy erre végül is elismerte, hogy Vargának az eurós vállalásunk kapcsán igaza van. Az MNB elnöke ettől függetlenül akkor is leszögezte, hogy az euró mostani formájában átgondolásra és reformokra szorul.

A két pénzügyi vezető rapid összezördülése ezzel le is zárult, de ezek szerint Varga nem bírta megállni, hogy - ha bújtatottan utalgatva is, de - ne fusson még egy győzelmi kört.