Vége a rendeleti kormányzásnak – a járványügyi készültség marad

Az Orbán Viktor által jegyzett határozat szerint a kormány „az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet” megszünteti. A rendelet tegnap éjszaka jelent meg, így június 18-tól már hatályos.

A kormány június 16-án szavazta meg a veszélyhelyzet eltörléséről szóló előterjesztést, ám azt már ekkor jelezték, hogy egyes járványügyi intézkedések fenntartását a koronavírus-járvány második szakaszába érve továbbra is szükségesnek tartják, így a parlament ezzel párhuzamosan elfogadta elfogadta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt is. A megjelent zöme a különböző intézkedések határidejét igazítja a veszélyhelyzet megszűnéséhez.

A készültség marad

A veszélyhelyzetnek tehát vége, de ez nem jelenti azt, hogy a koronavírus miatti intézkedéseknek is annyi, hiszen szinten a mai naptól a kormány az ország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amely fenntartásának szükségességét három havonta felülvizsgálják. A rendelet december 18-án hatályát veszti.

Jöhetnek a külföldiek

Az eddig érvényben lévő utazási korlátozásokat is nagyrészt eltörli a kormány, a rendelet alapján már minden EU-s és EGT-tagállam állampolgárai, és a magyarok állampolgársággal nem rendelkező hozzátartozói is beléphetnek az ország területére. A kormányhatározatokban az is kiderül, hogy Szerbiából már nemcsak a korlátozott idősávokban lehet belépni Magyarországra, ám Ukrajnával szemben ez az intézkedés továbbra is fennmarad.

