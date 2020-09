Vidéken meglovagolják, Budapesten belefulladnak a második hullámba

A koronavírus-járvány második hullámában eléggé felemás állapotban van a hazai turizmus, amely a Covid által leginkább érintett gazdasági ágazat: míg vidéken azon töprengenek a szálláshelyek, hogy a kormánytól kapott támogatást mire fordítsák, addig Budapesten egyre mélyül a válság és inkább a bezáráson, elbocsátásokon gondolkodnak a vállalkozók.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a napokban sokadszorra is elmondta: 85 milliárd forint keretösszegű támogatásra pályázhattak a 100 szoba feletti vidéki szállodák, a vidéki Magyarország magánszálláshelyei között pedig 45 milliárd forintot osztott szét a kormány a Kisfaludy-pályázatokon keresztül. Pedig a vidéki turizmus sokkal kevésbé érezte meg a válságot, mint Budapest, amit például a fővárostól mindössze 40 kilométerre fekvő Visegrád példáján keresztül lehet a legjobban érzékeltetni.

A visegrádi turizmusra évtizedek óta rálátó forrásunk szerint a Dunakanyarban fekvő település idén júliusban és augusztusban is jobban teljesített, mint 2019-ben. Ráadásul nemcsak a vendégéjszaka lett több, hanem a koronavírus-járvány miatt látványosan megjelent egy olyan tehetősebb hazai vendégkör is a helyi szállásokon, akik normális esetben külföldön szoktak nyaralni, de most a határon belül maradtak. Így forrásunk szerint Visegrádon szinte senkit nem kellett elbocsátani a szektorból. Ez pedig nagyon fontos szempont lesz, amikor a járvány után beindul a nemzetközi turizmus is.

Annak ellenére pedig, hogy a visegrádi szálláshelyeknek igazából nincs okuk különösebb panaszra a júliusi és az agusztusi eredmények miatt, a fél város a kormánytól kapott ingyenpénzt ünnepli. A helyi szállásadók közül gyakorlatilag mindenki nyert, aki indult a kormányzati felügyelet alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által magánszálláshelyek támogatására kiírt Kisfaludy-pályázatokon. A nyertesek listáján 26 visegrádi győztes szerepel, akik összesen 68 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaptak. Például a H&H Szálloda Kft. 13 millió forintnak örülhet: a tavaly szilveszterkor bejegyzett cég tulajdonosa Honti József, aki egyéni vállalkozóként a Hotel Hontit üzemelteti.

Az elmúlt időszakban új köntösbe öltöztettük hotelünket. Wellness hotelünkben 17 db kétágyas szoba, 4 db háromágyas szoba, valamint 2 db négyágyas családi szoba várja vendégeinket, és biztosítja a wellness élményekkel tarkított pihenést

- szól a visegrádi hotel bemutatkozása.

A jövőben pedig még több vendég érkezhet Visegrádra. Ebben bízik például az Appeninn Nyrt. is, amely a 2007-ben bezárt visegrádi Lepence strandfürdőt nyitná meg egész évben működő zárt élményfürdőként. Lapunk is írt arról, hogy júniusban többségi tulajdonrészt szerzett a Jellinek Dániel hazai ingatlanguru érdekeltségei közé tartozó Appeninn Nyrt. a Dreamland Holding Zrt.-ben, amely az elmúlt időszakban több jelentős vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projektet is elindított.

A cégcsoporthoz tartozik a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. is, amely telepítési tanulmánytervet nyújtott be az önkormányzatnak, az építkezés helyszíne kiemelt fejlesztési terület lehet, a helyi turisztikai bizottság pedig már látta is a lepencei strand látványterveit, amit a Bord Építész Stúdió Kft. készített. A Bordás Péter építész többségi tulajdonában lévő cégnek egyre jobban megy: 2019-ben már az egymilliárd forintos árbevételt is sikerült megugraniuk, a 230 millió forintos profitból 140 millió forintot pedig ki is vettek a cégből.

Összességében tehát a visegrádi serpenyőben remek júliusi és augusztusi foglaltsági adatok, 68 millió forint állami támogatás és a legnagyobb ingatlanfejlesztők projektjei vannak. Míg Budapesten még mindig bőven vannak olyan szállodák, amelyek március óta folyamatosan zárva vannak, a nyitva lévők is minimális kihasználtságon üzemelnek, ellenben a vidékihez fogható extra kormányzati támogatást nem kaptak a fővárosi vállalkozók.

Az az üzleti modell, amely mentén működnek a szállodák és az éttermek Budapesten - hogy a vendégéjszakák több mint kilencven százalékát a külföldiekhez lehetett kötni - nem lesz fenntartható, nemcsak idén, hanem a következő évben sem

- magyarázta Orbán Viktor a köztévének adott interjúban. Tehát a kormány is tisztában van a budapesti turizmus problémáival, de kormányzati támogatást eddig nem jelentettek be.