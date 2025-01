Vitézy Dávid cafatokra szedte Lázár János bejelentéseit – „a semmit próbálják reformmá sminkelni”

- írja Vitézy Dávid, aki egy ponton azt is megemlíti: nem gondolta volna, hogy „Lázár szó szerint értette, hogy a vasúton a szarból akar várat építeni (Vitézy Dávid itt egy emojit használt – a szerk.), és így végül az állomási WC-k felújítása marad Magyarország legambiciózusabb vasúti beruházása.”

Vagy a 8 kocsis zsúfolt balatoni InterCity mellé (amin akár 5-600 utas is utazik) egy 45 üléses busz is indul majd, ha épp nem működik a vonaton a klíma.

Úgy véli, ezek között persze több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen ötlet – példaként említi hogy

Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

A közlekedési szakértő szerint kínkeservesen kiizzadt 10 pontról van szó – az ötletek között több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen. 20 milliárd forint maradt a 3 ezer milliárdos ígéretekből?

