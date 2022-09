Zelenszkij ismét feltüzelte a nemzetközi közvéleményt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, az ENSZ közgyűlése során tartott széles körű és szenvedélyes televíziós beszédében felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fogadjon el egy ötpontos formulát az ukrajnai béke és biztonság megteremtése érdekében. A pontok között szerepel a háborús bűncselekmények büntetése, az élet védelme, a biztonság és a területi integritás helyreállítása, biztonsági garanciák nyújtása és Ukrajna támogatása, hogy továbbra is megvédhesse magát.

Több mint 1300 tüntetőt tartóztattak le az egész Oroszországban zajló mozgósítás-ellenes megmozdulásokon. Az OVD-Info szerint több mint 1311 embert vettek őrizetbe Oroszország 38 városában, a legtöbb személyt Moszkvában és Szentpéterváron.

Észak-Korea kijelentette, hogy soha nem szállított fegyvert vagy lőszert Oroszországnak, és a jövőben sem tervezi, hogy ezt megteszi – áll az állami médiaszolgálat, a KCNA közleményében.

Oroszország szabadon engedett 215 ukránt, akiket a Mariupol kikötővárosért vívott elhúzódó csata után foglyul ejtettek, köztük magas rangú katonai vezetőket is. A felszabadított ukránok között volt a harcok nagy részét vezénylő Azov zászlóalj parancsnoka és parancsnok-helyettese – mondta Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának vezetője.

Kapcsolódó cikk Megtorló atomcsapást vár a Nyugattól Ukrajna, ha Oroszország támadni akar Az orosz-ukrán háború 210. napja mindenképpen emlékezetes marad. Mozgósítás, nukleáris fenyegetések – esti hírösszefoglaló.

Oroszország - Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös közvetítése nyomán - szabadon engedett szerdán tíz külföldi hadifoglyot, akiket az ukrajnai hadművelet során fogtak el - közölte a szaúdi külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint öt brit, két amerikai, valamint egy-egy svéd, horvát és marokkói állampolgárról van szó, akik repülővel érkeztek meg a Szaúd-Arábiába. "Az illetékes szaúdi hatóságok átvették és átszállították őket Oroszországból a királyságba" - olvasható a közleményben, amely szerint az érintettek jelenleg származási országukba juttatják őket.

Az orosz erők szerdán kora este az Ukrajna keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyét lőtték, a támadás következtében egy polgári személy életét vesztette, kettő megsebesült - közölte Valentin Reznyicsenko, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Kifejtette, hogy ismét Nyikopol város környékét érte támadás. Hozzátette, hogy mentők és rendőrök is dolgoznak a becsapódások helyszínén. A támadás részleteit vizsgálják.

Nap közben Zaporizzsja várost is orosz rakétatámadás érte. Olekszandr Sztaruh, a megye kormányzója közölte, hogy az előzetes információk szerint infrastrukturális létesítményeket és lakóövezeti házakat ért találat. Hozzátette, hogy öt lövedék csapódott be a megyeszékhely három kerületében. Az orosz támadás következtében hárman sebesültek meg, közülük egyet kellett kórházba szállítani agyrázkódással, az állapota stabil. Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei, oroszok által megszállt Melitopol polgármestere a város mihamarabbi elhagyására szólította fel a katonakorú férfiakat, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósítást jelentett be. "Felszólítjuk a katonai korú férfiakat, hogy azonnal hagyják el Melitopolt. A Kreml diktátora aláírta a mozgósításról szóló rendeletet A legkeményebb intézkedések Zaporizzsja és Herszon megyék megszállt területein lesznek. Igazi férfivadászat lesz" - írta Telegram-üzenetében.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által bejelentett részleges mozgósítás további mobilizációra kell, hogy sarkallja a szabad világot, a NATO-nak Ukrajna pénzügyi támogatásával és fegyverszállításokkal kell válaszolnia rá - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerdán. Morawiecki a délkelet-lengyelországi Nowa Deba település melletti gyakorlótéren nyilatkozott, ahol megtekintette a Niedzwiedz-22 fedőnevű lengyel-brit-amerikai hadgyakorlatot. Oroszország folytatni fogja romboló tevékenységét, megpróbálja elérni Ukrajna elpusztítását, területei egy részének elfoglalását - értékelte a lengyel miniszterelnök. Rámutatott: az orosz fél az utóbbi időben több fájdalmas vereséget is elszenvedett, ezért újabb tervbe kezdett, a világ szeme láttára meg akarja változtatni a határokat, el akarja foglalni és annektálni az ukrán területek egy részét. Morawiecki szerint ebbe nem lehet beleegyezni. "Békében akarunk élni egy, az egész világhoz békésen viszonyuló Oroszországgal" - hangsúlyozta. Hozzátette: "Amikor azonban Oroszország megmutatja brutális erejét, nekünk is meg kell mutatnunk védekező erőnket". Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem győzhet Ukrajnában.

Finnország bejelentette, hogy azon dolgoznak, hogy Ukrajna inváziója után „korlátozza vagy teljesen megakadályozza” az oroszországi turizmust. „Ebbe a nemzeti megoldásba új jogszabály kerülhet, amelyet nagyon gyorsan elfogadnának” – mondta Pekka Haavisto külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján. (Forrás: The Guardian, MTI)